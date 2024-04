David Moyes soutient Kalvin Philipps après son doigt d'honneur à un supporter

On a déjà vu meilleure intégration.

Prêté par Manchester City à West Ham depuis cet hiver, Kalvin Phillips n’y arrive pas. Après 304 petites minutes de jeu avec les Hammers, certains supporters l’ont déjà pris en grippe. Alors qu’il se dirigeait vers son bus après la défaite sur le gong de son équipe face à Newcastle (4-3), des fans s’en sont pris à lui, le qualifiant d’ « inutile ». Visiblement irrité, le milieu anglais leur a répondu par un doigt d’honneur qui ne risque pas de l’aider à se faire accepter par les supporters londoniens.

Yep, Kalvin Phillips can fuck off back to City. pic.twitter.com/Vp0zXnK0Cf — Whucentre (@Whu_Centre) March 30, 2024

Présent en conférence de presse ce lundi avant West Ham-Tottenham, le coach David Moyes a soutenu son joueur : « Kalvin est un être humain et il a besoin que les gens le soutiennent, et c’est ce qu’on va faire. Nous avons besoin que nos fans apportent à nos joueurs tout le soutien dont ils ont besoin. Kalvin est un très bon joueur, et je crois vraiment qu’on pourra tirer quelque chose du temps que nous avons avec lui ici. »

Il a également le soutien de Jean-Marc Furlan.