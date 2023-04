Pronostic West Ham Newcastle : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Newcastle solide contre West Ham

Dans le coup pour l’Europe la saison dernière, West Ham doit cette année lutter pour le maintien. En effet, après 27 journées, les hommes de David Moyes sont en 14e position avec 1 seul point d’avance sur le premier relégable. Les Hammers vont sans doute devoir lutter jusqu’au bout pour sauver leur peau. Pour s’en sortir, West Ham compte sur ses prestations à domicile où le club londonien reste sur 5 réceptions sans la moindre défaite. Lors de leur dernier match décisif face à la lanterne rouge Southampton le week-end dernier, les Hammers ont pris le dessus sur Southampton (1-0) sur une réalisation du défenseur marocain Aguerd. À noter que la formation londonienne est également engagée en Ligue Europa Conférence où elle affrontera la Gantoise pour une place en demi-finales. David Moyes s’appuie sur Ings, Bowen, Benrahma, Soucek, Rice ou Zoum.

En face, Newcastle vient de réaliser une super opération en dominant Manchester United (2-0) à St James Park. Dans cette affiche entre candidats au top 4, les Magpies se sont montrés les plus forts avec une équipe très complète. Très présent sur le front de l’attaque, Allan St Maximin a offert le premier but à Joe Willock. Buteur sur les 2 journées précédentes (dont un doublé à Nottingham), Isak est cette fois resté muet. Ces 3 points ont permis à Newcastle de devancer United et de s’installer sur le podium à la 3e place. En pleine progression, le club du nord de l’Angleterre commence une série de 3 déplacements. Le premier emmène Newcastle à Londres face à une formation de West Ham qui lutte pour son maintien. Les Magpies sont sur une bonne série au stade olympique puisqu’ils n’ont perdu qu’une fois lors de leurs 5 dernières visites. Fort de son succès sur Manchester United, Newcastle devrait au moins accrocher un nul contre une équipe de West Ham, loin d’être dans les meilleures conditions.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

