Everton torpille Newcastle, West Ham piège Tottenham

La 15e journée de Premier League disputée en ce milieu de semaine a pris fin ce jeudi soir, avec deux succès surprenants.

Pour la réception de Newcastle à Goodison Park, Everton a réalisé une excellente opération dans sa course au maintien, en s’imposant largement (3-0). Chez les Magpies, un coup franc de Kieran Trippier bien capté par Jordan Pickford (13e), et une tête d’Alexander Isak, non cadrée (37e), ont apporté un peu de lumière. En face, la reprise de Dominic Calvert-Lewin, pourtant seul devant le but, a été envoyée au-dessus (40e). Après la pause, c’est Anthony Gordon qui a perdu son duel avec Pickford, la faute à un tir trop mou au point de penalty (64e). L’occasion de trop, puisque dans la foulée, Dwight McNeil s’est offert un slalom en solitaire, conclu d’un missile en lucarne (1-0, 79e). En fin de partie, Abdoulaye Doucouré a creusé l’écart, profitant de la passe en retrait de Jack Harrison, manquée par McNeil, mais bien suivie (2-0, 86e). Le festival liverpuldien finalement achevé des pieds de l’entrant Beto, venu bouger Tino Livramento de l’épaule et ajuster son ballon (3-0, 90e+6).

Au Tottenham Hotspur Stadium, West Ham a piégé les Spurs (1-2). Les Blancs n’auront pas perdu de temps, en prenant l’avantage au quart d’heure, sur un coup de casque décroisé de Cristian Romero, monté au corner (1-0, 12e). Giovani Lo Celso a pensé faire le break en plaçant une volée sèche, finalement claquée par Łukasz Fabiański (35e). Le visage des hommes d’Ange Postecoglou a cependant changé au retour des vestiaires. De la plus mauvaise des manières. Un coup de billard en défense a en effet permis à Jarrod Bowen de se démarquer et d’égaliser (1-1, 52e), puis un autre cafouillage a scellé la victoire des Hammers : la passe en retrait de Destiny Udogie a poussé Gugliermo Vicario à repousser le ballon des mains, et l’arbitre a intelligemment laissé l’avantage, puisque James Ward-Prowse, au rebond, a marqué en deux fois (1-2, 74e). Cinquième match sans victoire pour Tottenham.

Les résultats :

Everton 3-0 Newcastle United

Buts : McNeil (79e), Doucouré (86e) et Beto (90e+6) pour les Toffees

Tottenham 1-2 West Ham

Buts : Romero (11e) pour les Spurs // Bowen (52e) et Ward-Prowse (74e) pour les Hammers

