Pronostic Ferencváros Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Tottenham fait le job sur la pelouse de Ferencváros

Le Ferencváros a mal débuté sa campagne en Ligue Europa avec une défaite 2-1 contre Anderlecht en Belgique, marquant leur première défaite depuis un revers contre Midtjylland en qualifications de la Ligue des champions. Pour atteindre la phase de groupes, ils ont dû se qualifier en barrages face à Borac Banja Luka aux tirs au but. En championnat, le club hongrois, 35 fois champion, est en grande forme avec six victoires en autant de matchs, notamment un succès 3-0 contre la Puskás Academy. Bien que le défenseur Raúl Guastavo ait été suspendu pour le premier match, il sera de retour, mais le milieu Makreckis est blessé. Le Brésilien Saldanha, auteur d’un triplé le week-end dernier, ainsi que Romdhane et Varga, tous en forme, seront présents pour ce match capital.

Tottenham aborde cette rencontre avec confiance après une série de victoires convaincantes, notamment un 3-0 contre Qarabağ malgré une infériorité numérique dès la 8e minute, et un autre 3-0 infligé à Manchester United à Old Trafford en Premier League. Avec des succès précédents contre Brentford et Coventry en Carabao Cup, les Spurs sont en pleine forme. La suspension de Drăgușin ne devrait pas poser problème, tandis que des précautions seront prises avec Richarlison. Cependant, la star de l’équipe, Son, auteur de 2 buts et 2 passes décisives en championnat, est attendue pour mener l’attaque. Avec Solanke en forme et d’autres joueurs comme Johnson et Kulusevski qui montent en puissance, Tottenham doit assumer son statut de favori pour ce match.

Tottenham condamne les chants homophobes entonnés par ses supporters