La danse de Maddison

Quoi de mieux pour souffler ses 28 bougies que de broyer un Manchester City convalescent (0-4) ? C’est sûrement ce que s’est dit James Maddison au moment d’entrer sur la pelouse de l’Etihad Stadium, ce samedi soir. 95 minutes plus tard, l’international anglais a signé un récital en s’offrant un doublé et en plongeant le champion en titre, invaincu sur ses terres depuis près de 2 ans, dans la crise.

Si les amateurs de la Premier League ont pu être impressionnés par sa performance XXL, il y a peu de doute qu’ils aient été surpris. Pas encore connu du grand public, James Maddison est coutumier des masterclass outre-Manche depuis son passage à Leicester. Mais battre les Skyblues chez eux sur un tel score, ce n’était tout simplement pas arrivé depuis 2003. Il n’en fallait pas plus pour rendre heureux l’ancien maître à jouer des Foxes, logiquement nommé homme du match : « Ce sont des jours rares… venir chez les champions, vu à quel point ils ont dominé, gagner 4-0, c’est spécial, a lâché le natif de Coventry au micro de Sky. Cette rencontre, on va s’en souvenir. Il est important que nous en profitions. Je vais certainement en profiter. »

Doté d’une qualité de passe rare et capable de claquer de beaux buts sur coup franc, ce grand fan de Mario Kart rayonne au poste de numéro 10. Auteur d’au moins 8 passes décisives chaque saison depuis l’exercice 2020/2021, l’Anglais d’origine irlandaise est comme un poisson dans l’eau dans le système mis en place par Ange Postecoglou, où il est libre comme l’air. Son deuxième pion face à Manchester City en est la preuve avec sa combinaison savoureuse avec Heung-min Son entre les lignes adverses. Sous le charme, son entraîneur n’a pu qu’avoir des mots doux pour son protégé, déjà décisif à 9 reprises cette saison (5 buts, 4 passes décisives) : « Il a été exceptionnel. Il faut l’être contre City, et Madders a été formidable.»

❕🎙️| Ange Postecoglou gives the birthday boy Maddison his praise after a brilliant display against Manchester City

🗣️ "He was outstanding. You have to be against City, and Madders was great. He’s gone through a lean spell but I never doubted his ability. I thought the kind of… pic.twitter.com/fYdVd7DEx5

— To The Lane and Back (@TheLaneAndBack) November 23, 2024