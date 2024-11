Liverpool s'en sort à Southampton

Southampton 2-3 Liverpool

Buts : Armstrong (42e) et Mateus Fernandes (56e) pour les Saints // Szoboszlai (30e) et Salah (65e et 83e, SP) pour les Reds

En déplacement au St Mary’s Stadium de Southampton ce dimanche après-midi, Liverpool s’est fait peur, mais l’a emporté (2-3), pour prendre ses distances avec Manchester City.

Dominateurs sans se procurer des masses d’occasions, les Reds ont fini par planter à la demi-heure. Mis sur orbite par la mauvaise relance de Flynn Downes – et une succession de passes approximatives en défense –, Dominik Szoboszlai a ajusté son enroulé du gauche à l’entrée de la surface (30e). Scénario facile, et même un peu trop, puisque juste avant la pause, la perte de balle de Virgil van Dijk au milieu de terrain a permis à Tyler Dibling de s’échapper, puis de pousser Andy Robertson à la faute. Penalty limite, mais marqué en deux temps par Adam Armstrong (42e).

Au retour des vestiaires, les Saints ont même pris l’initiative grâce à Mateus Fernandes, arrivé à la conclusion d’un magnifique contre emmené par Diblin et Armstrong (56e). Suffisant pour réveiller les visiteurs et Mohamed Salah, à l’égalisation sur un long ballon de Ryan Gravenberch poussé au fond du bout de crampon (65e), puis auteur du but de la victoire, avec un penalty également, consécutif à la main de Yukinari Sugawara, à peine entré en jeu (83e). Le rêve de titre est bel et bien permis à Liverpool.

