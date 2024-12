Pronostic Southampton Liverpool : Analyse, cotes et prono du quart de League Cup

Liverpool fait le taf à Southampton

Ce quart de finale de Carabao Cup entre Southampton et Liverpool met aux prises les deux extrémités du classement du championnat puisque nous avons les Saints, bons derniers de PL, tandis que les Reds sont en tête (comme en C1 d’ailleurs). Le week-end dernier, Southampton a vécu un véritable calvaire face à Tottenham en concédant un but dès la 36e seconde puis en étant mené de 3 buts au quart d’heure de jeu. Les joueurs ont vu certains de leurs supporters quitter le stade à ce moment. Après cette nouvelle humiliation 5-0, l’avenir du coach Martin à la tête de Southampton a été scellé. Promu cet été, les Saints accusent déjà 9 points de retard sur le premier non-relégable, Leicester. Depuis le début de saison, Southampton a seulement remporté un seul match de championnat face à Everton. En revanche, les Saints ont fait le taf lors des 3 précédents tours en Carabao Cup en dominant Cardiff, Everton et Stoke. Récemment, Southampton avait poussé Liverpool dans ses retranchements en Premier League (2-3) et compte s’inspirer de cette prestation, même s’il y avait eu défaite au bout.

En Premier League, Liverpool a perdu de précieux points lors des dernières rencontres. Le week-end dernier, les partenaires de Van Dijk étaient endormis au coup d’envoi et ont rapidement vu Robertson être exclu face à Fulham. Quelques instants plus tôt, le latéral des Reds avait été victime d’un méchant coup de Diop qui aurait pu valoir un rouge au Cottager. En infériorité numérique, les Reds ont souffert face aux contres de Fulham mais ont à chaque fois répondu (score final 2-2). De retour de blessure, Diogo Jota s’est rapidement illustré et revient au bon moment. Le Portugais devrait être aligné d’entrée ce mercredi et son efficacité devrait faire le plus grand bien à Liverpool. En revanche, Slot a quelques problèmes en défense puisque Bradley, Tsimikas ou Konaté sont blessés tandis que Robertson est suspendu. Quansah devrait commencer cette rencontre, tout comme Endo et Elliott qui ont besoin de temps de jeu. À quelques jours d’un choc important à Tottenham en championnat, Liverpool devrait tout de même prendre le dessus sur un Southampton en crise et intégrer le dernier carré de la Carabao Cup.

