Liverpool assure à Southampton et rallie les demies

Southampton 1-2 Liverpool

Buts : Archer (59e) // Núñez (24e), Elliott (32e)

Les Saints n’iront pas au paradis.

Bon dernier de Premier League, Southampton n’égayera pas davantage sa saison avec la League Cup. Liverpool a fait respecter la hiérarchie et validé sa qualification pour le dernier carré de la compétition ce mercredi (1-2). Secoués lors de leur venue au St Mary’s Stadium le mois dernier, les Reds ont cette fois-ci manœuvré de sorte à s’éviter des frayeurs. Darwin Núñez a ouvert le score en remportant son face-à-face avec Alex McCarthy (0-1, 24e). Un but important pour l’Uruguayen, qui n’avait plus marqué depuis le 9 novembre. Harvey Elliott a ensuite fait mouche d’une frappe rasante, bien servi par Cody Gakpo (0-2, 32e).

Cameron Archer a redonné espoir à sa formation en dégainant un joli tir du droit (1-2, 59e), mais Liverpool n’a pas cédé. Le leader de Premier League rejoint Arsenal et Newcastle dans le dernier carré, qui sera complet jeudi soir à l’issue du match entre Tottenham et Manchester United. Arne Slot, qui signe ici sa 20e victoire en 24 rencontres cette saison, n’est déjà qu’à trois matchs d’un premier titre avec les Reds.

Fast and furious.

