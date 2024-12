La vente des parts de Textor se précise à Crystal Palace

Here we go !

John Textor affiche son intention de vendre ses parts de Crystal Palace depuis de longs mois déjà, et son souhait pourrait bientôt être exaucé. Selon le Daily Mail, la société Sportsbank a en effet réussi à obtenir les faveurs de l’homme d’affaires américain, qui détient 45% du club londonien, actuellement 15e de Premier League. « Les négociations sont désormais à un stade avancé, et les sources proches du dossier espèrent que la transaction puisse être ratifiée d’ici le début du mois de février 2025 », précise le média britannique.

Le deal avoisinerait les 280 millions d’euros. L’aboutissement de ce dossier enlèverait une belle épine du pied du boss de l’Olympique lyonnais, frustré du manque de manœuvre dont il dispose à Palace. Textor, qui a raté le coche dans le dossier Everton, lorgne ouvertement le rachat d’un autre club anglais.

Alors qu’il pourrait mettre tout cet argent sur la table pour prolonger Rayan Cherki…

