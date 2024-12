Pronostic Crystal Palace Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City poursuit sa rédemption contre Palace

Après un début de saison vraiment calamiteux à occuper la zone rouge, Crystal Palace a enfin sorti la tête de l’eau grâce à une belle série d’une défaite sur ses 6 derniers matchs de championnat (3 nuls, 2 victoires). Le dernier match en date les a vus triompher du promu Ipswich (0-1), après des nuls contre Villa et Newcastle, plutôt intéressants. Mais le bilan reste au global inquiétant pour cette équipe qui avait de belles ambitions après une fin de saison dernière tonitruante. Si Olise est parti lors du mercato, il reste tout de même Eze et Mateta du trio offensif, ce dernier ayant d’ailleurs offert la victoire contre Ipswich, buteur sur une passe du premier cité qui revient de blessure depuis peu.

Manchester City a totalement perdu le fil ces derniers temps avec 6 défaites et un nul en 7 matchs, une série historique mais dans le mauvais sens. Guardiola a enfin trouvé la solution pour sortir de cette crise en battant avec la manière Nottingham (3-0) dans la semaine, reprenant une 4e place. Man City, c’est aussi seulement une 17e place en Ligue des champions à cause des récents résultats durant la compétition. Mais la machine semble s’être relancée cette semaine, et affronter une équipe de bas de tableau pourrait leur permettre d’enchaîner et de garder le rythme d’Arsenal, Chelsea et surtout Liverpool loin devant déjà. Haaland s’est d’ailleurs fait dépasser au classement des buteurs par Salah (13 buts pour l’Égyptien, 12 pour le Norvégien), et il compte bien récupérer cette distinction en s’illustrant pourquoi pas contre cette formation des Eagles.

Avec le 100e but de De Bruyne, Manchester City catapulte Crystal Palace