City cale de nouveau, à Selhurst Park

Crystal Palace 2-2 Manchester City

Buts : Muñoz (4e) & Lacroix (56e) pour les Eagles // Haaland (30e) & R. Lewis (68e) pour les Citizens

Expulsion : R. Lewis (84e) pour les Citizens

La guérison promet d’être longue.

Trois jours après avoir passé ses nerfs sur Nottingham Forest, Manchester City est retombé dans ses travers sur la pelouse de Crystal Palace (2-2). Une défense friable, des occasions gâchées et la bande de Pep Guardiola, quatrième, lâche encore des points.

Une rencontre entamée de la pire des manières avec un mauvais alignement de Kyle Walker pour permettre à Daniel Muñoz de filer battre Stefan Ortega d’entrée (1-0, 4e). Piqués, les Skyblues se ruent à l’attaque. Un poteau d’İlkay Gündoğan et plusieurs parades de Dean Henderson plus tard, c’est Erling Haaland qui égalise une première fois en devançant le portier anglais de la tête (1-1, 30e).

RICO LEWIS POUR LA LUCARNE ☄️ Le jeune Anglais hérite d'un très bon ballon et envoie une superbe frappe dans la lucarne de Dean Henderson ✨#CRYMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/s5c2BkoebC — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 7, 2024

Rico Lewis, le bijou puis la boulette

Le début de la révolte ? Pas vraiment, puisque Maxence Lacroix s’élève plus haut que tout le monde pour remettre les Londoniens devant (2-1, 56e). Une nouvelle fois, City est dans la réaction grâce à une belle action collective et un décalage de Bernardo Silva pour Rico Lewis, qui trouve la lucarne (2-2, 68e). Vient alors le temps du forcing pour les champions en titre, mais Henderson ne cède plus et Lewis est finalement malheureux, puisqu’il est exclu après un deuxième jaune aussi bête qu’improbable, son tacle inutile sur Trevoh Chalobah semblant en réalité licite (84e).

Attention tout de même : il n’y a que quatre places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions.

