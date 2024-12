Marc n’est pas très Guéhi-friendly.

Dimanche dernier contre Newcastle (1-1), le défenseur de Crystal Palace arborait un « I Love Jesus » sur son brassard arc-en-ciel. Un mini pas que n’avait pas franchi Sam Morsy, seul des 20 capitaines de Premier League à ne pas afficher les couleurs LGBTQIA+ dans le cadre d’une campagne baptisée « Rainbow Laces ». Pourtant la customisation de l’international anglais n’a pas plu à la FA, lui adressant un avertissement pour non-respect de l’article A4 du règlement sur les maillots et la publicité, interdisant « l’apparition ou l’incorporation dans tout vêtement, chaussures de football ou autre équipement, de tout message religieux ». Sauf que mardi, le natif d’Abidjan a récidivé lors du match contre Ipswich, avec cette fois un « Jesus Loves You », toujours écrit à la main sur le brassard arc-en-ciel…

La défense bancale du paternel

Il n’en fallait pas plus pour déclencher un scandale médiatique. John Guéhi, le prêtre de père de Marc, est monté au créneau en donnant une interview au Daily Mail. « Je crois en ce que dit la Bible, Jésus aime tout le monde, et, à mon avis, Marc n’a offensé personne avec ce qu’il a écrit. Jésus aimait tout le monde, donc en disant ‘J’aime Jésus’ sur son brassard, je ne vois vraiment pas ce qui est offensant et quel est le problème », affirme-t-il dans un élan d’apaisement, avant de déraper vers une version quasi complotiste : « Si vous regardez ce que fait la communauté LGBT, ils essaient d’imposer aux autres ce en quoi ils croient, c’est une croyance contre une croyance, mais au bout du compte, chacun a le droit d’avoir une opinion ».

Finalement, le paternel préfère mettre l’acte de son fils en parallèle d’absention de Morsy : « Les gens devraient prêter plus d’attention à la personne qui a refusé de porter [le brassard]. Marc a fait ce qu’il fallait en le portant, mais les gens s’en prennent à lui pour ce qu’il a écrit. Il a accepté de porter le brassard, il essayait juste d’équilibrer le message. Il a dit: « tu me donnes le brassard, en tant que chrétien, je ne crois pas en ta cause, mais je vais le mettre » mais Morsy ne l’a pas mis parce qu’il a dit que c’était contre sa religion, mais il semble qu’on en dise plus sur Marc que sur lui. »

Cette campagne de la FA ne durait que cinq jours, finalement pas assez pour que Dieu se repose.

