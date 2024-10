Pronostic Nottingham Crystal Palace : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Nottingham s’impose enfin à domicile face à Crystal Palace

Nottingham Forest dispute sa troisième saison de rang dans l’élite. Après avoir obtenu brillamment son maintien, Forest a pour objectif de finir dans le ventre mou du classement. Entraîné par Nuno Espirito Santo depuis l’an passé, Nottingham connaît un début de saison paradoxal. En effet, les Reds n’ont toujours pas remporté le moindre match dans leur City Ground, mais ont réussi de belles performances en déplacement. Effectivement, Forest est allé s’imposer à Liverpool (0-1), infligeant sa seule défaite de la saison aux hommes de Slot, ou en signant un nul à Chelsea avant la coupure internationale (1-1) grâce à un nouveau but de Wood. Auteur de 4 buts en 7 journées de PL, Wood vient aussi de marquer 2 buts pendant la trêve internationale avec la Nouvelle-Zélande. Le jeu de contres fonctionne à merveille loin de ses bases tandis qu’à la maison, Nottingham a plus de mal à prendre les commandes de la rencontre. Au City Ground, les Reds ont disputé 3 matchs de Premier League pour des nuls contre Bournemouth et Wolverhampton, et un revers face à Fulham. Pour la réception de Palace, le technicien portugais ne pourra pas compter sur Ward-Prowse expulsé contre Chelsea, mais s’appuiera sur Wood, Moreno, Gibbs-White, Hudson-Odoi ou Elanga.

En face, Crystal Palace avait connu un exercice compliqué la saison dernière avant d’être métamorphosé lors de l’arrivée d’Olivier Glasner. Le technicien autrichien ne connaît pas la même réussite dans cette entame d’exercice puisque sa formation a seulement glané 3 points en 7 journées, et se trouve déjà dans la zone rouge. Les Eagles n’ont pas eu un calendrier facile avec des affrontements face à Liverpool, Chelsea, Manchester United ou West Ham. Toutefois, le bilan n’est pas bon et peut s’expliquer par des départs importants, avec en premier lieu celui de Michael Olise au Bayern ou celui d’Andersen à Fulham. Le club londonien est parvenu à conserver Guéhi et Ezé, mais ces deux derniers sont très mal rentrés dans leur exercice. Lors du mercato, Palace a signé de belles arrivées avec les Lacroix, Nketiah ou Sarr, mais qui ne permettent pas pour l’instant au club d’avancer. Dans le dur, Palace devrait subir un nouveau revers sur la pelouse de Nottingham, qui affiche de bien meilleures garanties. Pas encore vainqueur à domicile cette saison, Nottingham avait pu se maintenant la saison passée grâce à ses résultats dans son stade.

