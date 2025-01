En pleine VAR, des supporters de Nottingham Forest proposent leur argent à l’arbitre

« Shut up and take my money. »

C’est certainement ce que pensaient les supporters de Nottingham Forest ce dimanche lors de la réception de Southampton (victoire 3-2), qui ont fait rire pas mal de monde sur les réseaux sociaux. À la 64e minute, alors que le score était déjà de 3-1 dans ce duel entre 3e de Premier League et lanterne rouge, les Reds pensaient creuser l’écart sur les Saints, mais le but de la tête de Nikola Milenković a été refusé après vérification de l’arbitre Anthony Taylor sur la VAR.

Argent public

Pendant cette vérification, des fans des Reds ont dégainé leurs porte-monnaie et cartes bleues en direction de l’arbitre ! Propales évidemment ignorées par l’arbitre, mais qui ont bien amusé la galerie dans les travées de City Ground. D’autant plus que ce but refusé n’aura finalement pas eu de conséquences sur le résultat pour Nottingham, qui s’est finalement imposé malgré la réduction de l’écart des Saints dans le temps additionnel.

NOTTINGHAM FOREST FANS HOLDING THEIR WALLETS AND CREDIT CARDS UP TO THE REF! 😂😭😂 pic.twitter.com/c4oYzplWKz — David (@DavidC547191308) January 19, 2025

L’humour anglais dans toute sa splendeur.

