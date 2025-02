Chelsea se défoule sur Southampton avec un Nkunku décisif

Chelsea 4-0 Southampton

Buts : Nkunku (24e), Neto (36e), Colwill (44e) et Cucurella (78e) pour les Blues

Fort avec le faible.

Dans le dur en championnat avec trois succès lors de ses dix précédentes sorties, Chelsea a repris du poil de la bête en se défoulant sur le dernier de la classe, Southampton, ce mardi soir (4-0). Un succès qui permet aux Blues de remonter provisoirement dans le top 4, avec un match de plus que Manchester City et Newcastle, à deux points derrière.

Un but et une passe dé pour Nkunku

L’international français Christopher Nkunku a joué son rôle dans cette victoire londonienne. Les Saints ont résisté une vingtaine de minutes, craquant sur un corner prolongé par Tosin Adarabioyo et conclu d’une tête plongeante par l’ancien Parisien (1-0, 24e). Le buteur s’est ensuite mué en passeur, lançant au bon moment Pedro Neto, qui a faire le break d’une frappe puissante au premier poteau (2-0, 36e).

Il n’y avait déjà plus beaucoup de suspense avant la pause, le même Neto déposant un centre pour Levi Colwill et le troisième but (3-0, 44e). Pour le quatrième et le dernier, il fallait attendre la fin de partie et l’entrée de Tyrique George, qui a trouvé Marc Cucurella dans la surface, pour un conclusion tranquille du champion d’Europe espagnol (4-0, 78e). Avec neuf points au compteur, Southampton n’attend plus que la relégation en Championship, laissant Chelsea se frotter les mains des défaites de ses concurrents, Bournemouth (battu 2-1 à Brighton) et Aston Villa (balayé 4-1 par Crystal Palace).

La bataille pour le top 4 s’annonce sympathique derrière Liverpool.

