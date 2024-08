Lesley Ugochukwu débarque en prêt à Southampton

Opération dégraissage pour Chelsea.

Les Blues empilent, empilent, et empilent encore les recrues depuis le début du mercato, il fallait bien s’attendre à un moment à quelques départs. Parmi l’effectif pléthorique à sa disposition, Enzo Maresca semblait ne pas compter cette saison sur Lesley Ugochukwu, arrivé il y a un an à Londres, où il a passé une première année difficile. Direction Southampton pour le milieu de terrain, qui part s’aguerrir dans le cadre d’un prêt d’une saison chez le promu. Il retrouvera là-bas un autre Français dans l’effectif des Saints, Sékou Mara, même si celui-ci est cité dans pas mal de rumeurs de transfert cet été.

Saint LESLEY 🙏

We’re delighted to announce the loan signing of Lesley Ugochukwu:

— Southampton FC (@SouthamptonFC) August 16, 2024