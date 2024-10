Le chambrage génial des supporters de Bournemouth

Un bon gros chambrage à l’anglaise.

Alors que Bournemouth se dirigeait tranquillement vers un succès contre son grand rival Southampton (3-1), le speaker des Cherries a sorti le micro pour enfoncer encore un peu plus l’adversaire du soir, avant-dernier de Premier League.

À la 94e minute, ce dernier annonce que le dernier train pour Southampton a été annulé. Il n’en fallait alors pas plus aux supporters locaux pour exulter, comme s’il célébrait le quatrième but de leur équipe. Un énorme « YEAHHH » est alors sorti des travées du Vitality Stadium. Finalement, certains supporters des Saints ont dû attendre ce mardi matin pour rentrer et ont dû payer pour prendre une nuit d’hôtel.

Peut-on seulement faire plus anglais que ce chambrage ? 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 94ème minute : Bournemouth mène 3-1 face à son rival de Southampton. Le moment choisi par le speaker pour annoncer que le dernier train pour Southampton est annulé. La réaction du public 😭😭 pic.twitter.com/AT1hejrmu7 — Killian Bertrand (@KillianB22) October 1, 2024

On ne parle décidément pas assez des chambrages qui arrivent à l’heure.

