Joey Barton poursuivi pour avoir agressé sa femme

Joey Barton fait encore parler de lui, mais pas pour ses exploits footballistiques. L’ancien milieu de Manchester City et QPR, aujourd’hui âgé de 42 ans, est poursuivi pour avoir agressé sa femme Georgia Barton, 38 ans, lors d’une dispute alcoolisée en juin 2021, dans leur maison familiale à Kew, au sud-ouest de Londres, rapporte BBC.

« Il disait qu’il voulait se battre avec mon frère et mon père. »

D’après les détails dévoilés par le tribunal de Westminster Magistrates, la soirée avait pourtant bien commencé. Le couple partageait quelques verres avec deux autres couples pendant que leurs enfants dormaient à l’étage. Mais la situation a dégénéré quand Barton aurait menacé de se battre avec le frère et le père de sa femme.

La procureure Helena Duong a expliqué au tribunal qu’une « dispute verbale sur un sujet familial » avait dégénéré, M. Barton ayant « saisi sa femme, l’ayant poussée au sol avant de lui donner un coup de pied à la tête ». Alors qu’un ami tentait d’intervenir, M. Barton l’aurait « repoussé violemment » en disant : « Ne me manque pas de respect », selon les témoignages.

Vers 23 heures, Georgia Barton a appelé la police pour « signaler qu’elle avait été frappée par son mari ». Dans l’enregistrement de l’appel au 999 diffusé durant l’audience, on l’entend en larmes : « Mon mari vient de me frapper dans la maison. Il est à l’intérieur, moi je suis dehors. »

Interrogée sur d’éventuels antécédents, elle a répondu : « Non, c’est la première fois », précisant qu’elle avait été frappée « au visage ». À l’arrivée des policiers à 23h30, elle leur a confié : « Il m’a poussée par terre, m’a donné des coups de pied et tout ça. Il disait qu’il voulait se battre avec mon frère et mon père. »

Joey Barton nie les accusations. Le procès continue.

