Mbappé, Wirtz, Akliouche : les notes du week-end

Le dernier joueur du Barça a avoir réalisé deux buts et deux passes décisives dans un match se nomme Lionel Messi. Le dernier à l’avoir fait en étant plus jeune que Fermín López se nomme Bojan Krkić. L’avenir nous dira de quelle carrière il se sera le plus rapproché.

2 + 2 – Fermín López is the first Barcelona player to both score two goals and assist two goals in a LaLiga game since Lionel Messi in October 2019 against Real Valladolid. Stunning. pic.twitter.com/lebcLfQlSE

— OptaJoe (@OptaJoe) January 26, 2025