Manchester City finit par renverser Chelsea

Manchester City 3-1 Chelsea

Buts : Gvardiol (42e), Haaland (68e) et Foden (87e) pour City // Madueke (3e) pour Chelsea

C’est déjà plus simple quand ce n’est pas le PSG en face.

Trois jours après sa débâcle en Ligue des champions au Parc des Princes, Manchester City a retrouvé le sourire ce samedi soir en renversant la situation face à Chelsea (3-1). La partie avait pourtant mal démarré pour les Skyblues, surpris d’entrée par Noni Madueke, bien servi par Nicolas Jackson à la suite d’une énorme bourde d’Abdukodir Khusanov, seulement quelques secondes après ses grands débuts en Premier League (0-1, 3e).

Quelle erreur de Khusanov pour son 1er match avec Man City 🤯 Jackson en profite et sert parfaitement Madueke pour le 1-0 !#MCICHE | #PremierLeague pic.twitter.com/zknyn74QvF — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 25, 2025

Mais il en fallait un peu plus, cette fois, pour déstabiliser une équipe de City qui a élevé son niveau au fil de la partie. Au bout de longues minutes passées à pousser dans le camp adverse, les locaux ont égalisé grâce à Joško Gvardiol, déchaîné et vigilant après un premier arrêt de Robert Sánchez devant Matheus Nunes (1-1, 42e). Malheureux, le portier espagnol de Chelsea l’a été une seconde fois en deuxième période, lorsqu’il est sorti d’on ne sait trop où et a laissé assez d’espace à Erling Haaland pour le lober (2-1, 68e). Le Norvégien s’est lui mué en passeur quelques minutes plus tard, en mettant sur orbite Phil Foden, parti remporter son duel avec le gardien et tuer le suspense (3-1, 87e).

Khusanov pourra finalement dormir sereinement. City retrouve la quatrième place, Chelsea reste sixième.