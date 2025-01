David Brooks aurait-il dû être exclu après avoir tiré les cheveux de Marc Cucurella ?

Crêpage de chignon.

Le nul (2-2) entre Chelsea et Bournemouth a laissé Enzo Maresca, coach des Blues, dans tous ses états. Au cœur de la polémique : le non-renvoi de David Brooks après un tirage de cheveux sur Marc Cucurella. En seconde période, l’ailier de Bournemouth semblait promis à un carton rouge pour son geste, mais l’arbitre Robert Jones, malgré une consultation au bord du terrain à la demande de la VAR, a maintenu sa décision initiale : ne pas exclure le joueur. Une première dans l’histoire de la Premier League, où un arbitre, après un appel à la VAR, rejette une exclusion pour conduite violente.

Au micro de Sky Sports, Maresca n’a pas digéré : « S’il n’y a pas d’intention de jouer le ballon, c’est rouge. Ils doivent expliquer cette décision. » L’entraîneur regrette une incohérence dans l’interprétation des gestes dangereux : « L’intention de Brooks était de s’en prendre à Cucurella. J’espère que nous aurons plus de chance avec l’arbitrage à l’avenir. » Du côté des Cherries, Andoni Iraola, coach de Bournemouth, a un avis bien différent : « Ce n’était pas violent. C’est un jaune clair. Brooks voulait simplement stopper la contre-attaque. »

