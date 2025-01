Nottingham et Liverpool se quittent en paix

Nottingham Forest 1-1 Liverpool

Buts : Wood (8e) pour Forest // Diogo Jota (66e) pour les Reds

Un Red partout.

Choc inattendu de Premier League, le Nottingham-Liverpool disputé ce mardi soir au City Ground s’est achevé par un nul tendu (1-1). Privé de ballon durant les dix premières minutes, Nottingham a fait du Nottingham, à savoir marquer dès que possible. Et cette possibilité est venue de Chris Wood, oublié dans son dos par Virgil van Dijk et bien mis en condition par le service d’Anthony Elanga sur le côté gauche de la surface, que le Néo-Zélandais n’a eu qu’à croiser (1-0, 8e). En gestion, Forest a surtout usé de ruse et de coups de coude pour annihiler les attaques de Liverpool (une pensée pour le pauvre Luis Díaz), tandis que les Reds n’ont rien eu à se mettre sous le crampon, si ce n’est quelques contres et des frappes lointaines mal négociées par Dominik Szoboszlai notamment.

Diogo Jota, petit mais puissant

Les choses ne bougeant dans le deuxième acte, Arne Slot a décidé de réagir à l’heure de jeu. L’entrée de Diogo Jota s’est ainsi avérée payante, et de quelle manière. À peine sur la pelouse, le Portugais au mètre 78 s’est en effet élevé plus haut que tous les loubards adverses à la suite d’un corner mis dans la boîte par Kostas Tsimikas, lui aussi en sortie de banc (1-1, 66e). De retour dans le game, les visiteurs ont alors appuyé sur l’accélérateur, voyant Alexis Mac Allister être privé du deuxième but par l’arrêt réflexe de Matz Sels (81e), au même titre que Mohamed Salah (87e). La dernière balle sera d’ailleurs pour l’Égyptien, dont la reprise face à la cage a été sortie par le tacle impressionnant d’Ola Aina (88e). Mesdames, Messieurs : c’était le premier contre le deuxième de Premier League.

Nottingham Forest (4-2-3-1) : Sels – Aina, Milenković, Murillo, Williams – Anderson, Domínguez – Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood. Entraîneur : Nuno Espírito Santo

Liverpool (4-2-3-1) : Alisson – Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson – Mac Allister, Gravenberch – Salah, Jones, Gakpo – Díaz. Entraîneur : Arne Slot.

