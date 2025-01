La pub vintage qui refait surface avant Liverpool-Accrington

Accrington Stanley ? Qui ?

Ce samedi en début d’après-midi, le club d’Accrington Stanley, pensionnaire de quatrième division anglaise, se déplace à Anfield pour le troisième tour de la FA Cup. Une rencontre a priori jouée d’avance, mais qui suscite l’intérêt de tout le Royaume. La raison ? Une publicité pour une marque de lait des années 1980 qui a marqué les esprits britanniques. On y voit un enfant, fan de Liverpool, boire du lait pour imiter son idole Ian Rush. « Il (Ian Rush) m’a dit que si je ne buvais pas beaucoup de lait, quand je serai grand, je serai juste assez bon pour jouer pour Accrington Stanley », glissant le gamin.

L’enfant de la pub est aujourd’hui… en prison

Cette publicité, ancrée non seulement dans la culture footballistique mais également dans la pop culture anglaise, a été à l’origine de plusieurs remakes, comme l’explique The Telegraph. Ian Rush en personne avait même expliqué que « depuis que cette publicité est sortie, c’est l’une des plus connues et c’est sympa d’être associé à cela ».

Cette histoire légère et marrante a aussi ses points obscurs. L’enfant, dont on ne voit pas le visage mais qui donne la réplique au personnage principal, a été condamné à perpétuité en février 2023 pour avoir battu un homme à mort. Une nouvelle qui a ému le pays, et qui ravivé le souvenir de cette publicité ces dernières années. Malgré tout, ce samedi, tout le monde saura qui est le club d’Accrington Stanley, devenu connu nationalement pour avoir été moqué de son anonymat.

The Ian Rush, Accrington Stanley Milk Advert 😂 pic.twitter.com/CUliz13gWv — David McGrady (@LFCGradysPage) July 26, 2022

Heureusement qu’ils n’ont pas perdu les (Ian) rushs.

