Pronostic Liverpool Nottingham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool reçu 4/4 contre Nottingham

Liverpool n’a pas participé à la Ligue des champions la saison dernière, un fait notable tant c’est rare. Pour la dernière année de Klopp, les Reds ont échoué en Ligue Europa, éliminés en quarts par l’Atalanta. Malgré de nombreuses blessures, ils ont tout de même terminé 3es, se qualifiant pour la C1. Slot, qui succède à Klopp, devra mener l’équipe le plus loin possible. Il a déjà réussi 3 victoires en 3 matchs contre Ipswich, Brentford et Manchester United. Le tout en ayant gardé quelques fondamentaux, laissant dans le 11 de départ les cadres de l’équipe comme Van Dijk, Alisson, Alexander Arnold, MacAllister ou encore Robertson. Ce sont pour le moment Gravenberch et Szoboszlai qui sont choisis au milieu. Mais les hommes forts de ce début de saison restent les ailiers Salah (3 buts, 3 passes) et Díaz (3 buts, 1 passe), et le Portugais Diogo Jota (1 but, 1 passe). Liverpool a recruté Chiesa pour 12M.

De retour en Premier League en 2022 après une longue absence, Nottingham Forest a réussi à éviter la relégation lors des deux dernières saisons. La saison passée, les coéquipiers de Morgan Gibbs-White ont terminé à la 17e place, avec une marge de 6 points sur la zone rouge, malgré une pénalité de 4 points imposée par la Fédération. Ambitieux pour cette saison 2024-2025, Forest a bien démarré en championnat. Après une victoire contre Southampton (0-1), l’équipe de Nuno Espirito Santo a fait deux matchs nuls face à Bournemouth et Wolverhampton. Le club a cependant été éliminé de la League Cup par Newcastle. Privé de Danilo, blessé, Nottingham Forest pourra a priori compter sur Wood (2 buts en PL) pour mener l’attaque, aux côtés de Gibbs-White et Hudson-Odoi. Plusieurs départs ont marqué l’été, mais le club s’est renforcé avec des recrues comme Milenković, Ward-Prowse et Alex Moreno. Mais cela ne suffira probablement pas pour accrocher quoi que ce soit à Anfield contre des Reds qui semblent encore plus forts que la saison passée.

Darwin Núñez, l'attachiant de pointe