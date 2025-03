Bernardo Silva agacé d’entendre que l’effectif de Manchester City est trop vieux

La crise de la trentaine.

Bernardo Silva a vivement défendu ses coéquipiers et son équipe après leur qualification en demi-finales de FA Cup ce dimanche contre Bournemouth (1-2). L’hégémonie de Manchester City a été brisée cette année, et les critiques envers le club ont fusé. Après quatre titres de champion d’Angleterre d’affilée, les Skyblues sont en grande difficulté depuis le début de saison. Les raisons de la chute ? Une équipe trop vieillissante, selon la presse britannique. Ce qui a le don d’agacer l’ancien Monégasque.

30 ans et toutes ses dents

« Dites-moi, quel joueur ? Donnez-moi des noms ! » a-t-il balancé après qu’un journaliste a eu le malheur de lui demander si l’effectif des Citizens était trop âgé, comme le rapporte le Manchester Evening News. Avant de poursuivre : « J’ai 30 ans, Kovačić a 30 ans. On n’est pas des joueurs de 36 ans. On a donc eu quatre ou six mauvais mois, et sans aucune justification, on est vieux, on n’est pas assez bons. Ces huit dernières saisons, on a gagné six championnats d’Angleterre, et après quatre mauvais mois, on est tout de suite vieux ? Ce sont des gens qui ne comprennent rien au jeu, qui n’y ont jamais joué et qui ne comprennent probablement rien au football. »

En voilà un pour la retraite à 64 ans.

