Pep Guardiola et Arne Slot n’en peuvent plus des questions sur le mercato

Ils sont tous les deux chauves et détestent la presse, des personnes se datent sur Tinder pour moins que ça…

C’est bien connu, les périodes de mercato agitent tout le monde : les journalistes, les supporters, et bien sûr les entraîneurs qui se retrouvent sur le gril à chaque conférence de presse. Cet hiver, Arne Slot et Pep Guardiola n’en peuvent plus de ces interrogatoires de police à la sauce médiatique. Et ils l’ont fait savoir, comme le rapporte RMC Sport.

Les rumeurs du mercato, ils n’en peuvent plus

Manchester City, en plein chantier, cherche à mettre la main sur le canonnier de Francfort Marmoush et sur le crack de Lens Khusanov notamment. Une petite mise à jour, Pep ? « C’est facile. Pas de commentaire. Je n’ai pas été clair dans ma réponse ? Je ne vais pas parler, s’est-il agacé. Ne me posez pas de question ! Vous pouvez venir à chaque conférence de presse pour parler de mercato, mais ce sera la même chose. J’ai été clair. »

Même son de cloche chez Arne Slot, quand on lui demande si Khvicha Kvaratskhelia pourrait venir à Liverpool. « Ce que j’en conclus, c’est que nous sommes en janvier. Neuf fois sur dix, 99 fois sur 100, il devient clair que presque toutes ces histoires ne sont pas vraies, a-t-il lâché. Alors que puis-je commenter ? Les rumeurs continuent, mais je ne fais aucun commentaire. »

Antoine Kombouaré inspire ses pairs.

