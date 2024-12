Pep Guardiola : « Je ne suis pas assez bon »

Quand on disait que la meilleure défense, c’est l’attaque, on ne pensait pas l’attaque contre soi-même.

Manchester City a encore bu la tasse. Une défaite sur le fil dans un derby face à Manchester United, qui enfonce un peu plus les Skyblues dans une série noire : 8 revers en 11 matchs. Comme rapporté par le Guardian, Pep Guardiola ne s’est pas caché après la rencontre et s’est posé en responsable : « Aujourd’hui, nous devions gagner. Je suis le patron, je suis le manager, et je ne suis pas assez bon. Je dois trouver des solutions, et jusqu’à présent, je ne l’ai pas fait. C’est la réalité. »

La réalité des 8 défaites en 11 matchs

Relancé sur sa capacité à renverser la vapeur, Pep reste combatif, mais lucide : « Je le veux, désespérément. Mais 8 défaites sur 11 matchs ? Je suis ici pour essayer et je continuerai d’essayer encore et encore. C’est la réalité. Dans un grand club, quand vous perdez 8 matchs sur 11, quelque chose ne va pas. Je peux dire que le calendrier est chargé, qu’il y a des blessures chez les joueurs, mais 3-0 contre Feyenoord (après 74 minutes)et nous faisons match nul. Est-ce à cause des blessures ou du calendrier ? Non. »

Une neuvième saison sur le banc et, forcément, l’épineuse question du « Pep Magic » a fait surface. Réponse cinglante de l’intéressé : « Je n’avais pas d’énergie ni de magie avant. Je n’ai jamais été magicien. Vous ne m’avez jamais vu dire quand nous gagnions : “Je suis un magicien.” »

Alors, finito ou non ?

La sentence est irrévocable pour les lecteurs de sofoot.com : Pep Guardiola est loin d’être finito