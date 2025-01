Le remake des Guðjohnsen n’a pas eu lieu.

Jeudi soir, Everton s’est qualifié pour les 16es de finale de FA Cup, en s’imposant 2-0 à domicile contre Peterborough (D3). Jusque-là, une affiche banale de coupe anglaise parmi les 32 prévues entre ce jeudi et lundi prochain. Pourtant, ce match a fait l’actualité dès son tirage au sort début décembre et aurait pu donner lieu à un duel père-fils.

En effet, le latéral droit éternel des Toffees Ashley Young, entré à vingt minutes du terme, aurait pu affronter son fils Tyler, 18 ans, qui évolue dans les rangs du pensionnaire de League One. Si l’adjoint Leighton Baines, assurant l’intérim d’un Sean Dyche fraîchement limogé, a fait entrer le vétéran de 39 ans, son homologue Darren Ferguson n’est visiblement pas fan des belles histoires.

L’entraîneur des Posh a en effet décidé de ne pas faire entrer en jeu Tyler Young, empêchant donc le duel père-fils que les fans de football attendaient. En conférence de presse d’après-match, Darren Ferguson s’est expliqué sur un choix qu’il décrit « très difficile » : « Je dois faire ce qui est le meilleur pour l’équipe. Il y avait 1-0, et je devais aller de l’avant. Nous ne sommes pas un organisme de charité. »

Un discours assumé de la part du fils de Sir Alex, qui a visiblement peu apprécié une réaction venant du banc adverse. « L’un de leurs joueurs s’est un peu emporté contre moi, c’était vraiment déplacé », a-t-il commenté. Sans doute qu’un Toffee a voulu défendre son coéquipier, qui avait déclaré au Times que jouer contre son fils serait « l’apogée » de sa carrière. Au lendemain du match, ce vendredi matin, Ashley Young s’est dit « dégoûté », concernant ce rendez-vous raté.

On retiendra la belle accolade d’Ashley et Tyler en fin de match.

