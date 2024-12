Ashley Young pourrait jouer contre son fils en FA Cup

La magie du tirage.

Le tirage au sort du troisième tour de la FA Cup a réservé une affiche a priori relativement anodine entre Peterborough, club de League One, et Everton. Sauf que ce match pourrait en réalité accoucher d’un affrontement peu banal, puisque le défenseur des Toffees Ashley Young pourrait y retrouver… son fils, Tyler. « Wow….. Les rêves pourraient devenir réalité », a écrit l’international anglais de 39 ans sur X. Rendez-vous mi-janvier pour la rencontre. D’ici là, père et fils auront le temps de se chambrer autour de la dinde de Noël.

