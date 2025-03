Carton rouge au bout de 13 secondes en Angleterre

Pas besoin de prendre la douche.

John Marquis a vécu un drôle de match samedi contre Peterborough. L’attaquant et capitaine de Shrewsbury a reçu un carton rouge après seulement 13 secondes de jeu pour un coup de coude. Il entre dans l’histoire par la grande porte en égalant le record de l’expulsion la plus précoce du football professionnel anglais, détenu par le gardien Kevin Pressman depuis 25 ans. Son coach Gareth Ainsworth a confié que le joueur était « dévasté » dans le vestiaire.

RED CARD!! Shrewsbury are down to 10 men in less than 15 seconds! Marquis sent off for an elbow #pufc #stfc pic.twitter.com/bNG3X2ircB

— Posh Goals (@PoshGoals) March 1, 2025