Prolongation longue durée pour Amad Diallo

Le jeune Diable poursuit l’aventure.

Ce jeudi, Manchester United a annoncé la prolongation de son crack, Amad Diallo. L’ailier de 22 ans s’est engagé dans la durée avec le club mancunien, puisqu’il a paraphé un contrat qui court désormais jusqu’en 2030.

Une prolongation bienvenue

Cette saison est celle de la révélation pour lui puisqu’il a déjà marqué six buts et délivré sept passes décisives, toutes compétitions confondues, ce qui a notamment permis de donner la victoire aux siens face à Manchester City (1-2) et d’arracher le nul à Liverpool (2-2).

L’Ivoirien recruté à l’Atalanta en 2021 voyait son contrat se terminer en juin prochain, alors que les supporters de Manchester United s’impatientaient de le voir prolonger. « J’ai déjà vécu des moments incroyables avec ce club, mais il y a encore tellement plus à venir. J’ai d’énormes ambitions dans le jeu et je veux écrire l’histoire à Manchester United », a-t-il déclaré sur le site du club.

Rúben Amorim peut déjà se frotter les mains.

Elon Musk serait « intéressé » pour acheter Liverpool