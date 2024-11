Pronostic Liverpool Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool frappe un grand coup contre Manchester City

Ce dimanche, de nombreux fans de football devraient être devant leur écran pour suivre le choc entre Liverpool et Manchester City, qui ont dominé le football anglais lors des dernières années. Habituellement, cette opposition était aussi l’affrontement entre deux entraîneurs avec Klopp d’un côté et Guardiola de l’autre. Le départ de l’allemand a été parfaitement négocié par le club puisque son remplaçant réalise un départ incroyable. En milieu de semaine, Arne Slot a vu son équipe s’imposer avec brio en Ligue des champions face au Real Madrid (2-0) et reste en tête de cette compétition avec 5 victoires en autant de rencontres. Bien parti pour se qualifier directement pour les 8es de finale, Liverpool n’est pas en reste lors des autres compétitions avec un quart de Carabao à venir face à Southampton et surtout en étant leader de Premier League. En s’imposant dans la douleur le week-end dernier contre Southampton (2-3), les Reds ont pris 8 points d’avance sur son premier poursuivant, Man City. Ce dimanche, les partenaires de Van Dijk ont l’opportunité d’accroître leur avance en tête. Dans un Anfield des grands jours, Liverpool compte sur ses hommes forts avec un Salah toujours aussi impressionnant (10 buts en PL) et un milieu de terrain qui excelle avec Mac Allister, Gravenberch et Curtis Jones. À noter que Konaté est forfait, touché face au Real, tandis que Trent Alexander-Arnold devrait effectuer son retour.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Manchester City vit sa pire période depuis que Pep Guardiola a repris les rênes de l’équipe. En effet, les Skyblues sont sur 6 matchs sans victoire au cours desquels ils ont été battus à 5 reprises pour un nul. En PL, les Citizens avaient subi 2 revers en déplacement à Bournemouth et Brighton, mais avaient surtout subi une humiliation le week-end dernier contre Tottenham (0-4) à l’Etihad. En milieu de semaine, City voulait se reprendre en Europe après le faux pas du Sporting (0-4). Bien rentré dans sa rencontre, le club citizen a mené de 3 buts grâce à un doublé d’Haaland et une réalisation de Gündoğan. Avec un 3-0 à domicile en sa faveur à 15 minutes de la fin, personne n’aurait imaginé le club batave repartir avec le point du nul, ce qui fut le cas (3-3). Ce scénario montre la fébrilité actuelle des Citizens qui encaissent de nombreux buts. Les absences de Rodri et Dias sont préjudiciables dans ces secteurs, mais le Portugais pourrait effectuer son retour ce dimanche. Dans une période délicate, City compte sur ce choc pour se relancer et revenir dans la course pour le titre. La formation dirigée par Guardiola nous a démontré par le passé qu’elle était capable de combler un retard important. Poussé par un Anfield des grands jours, Liverpool devrait surfer sur sa réussite actuelle pour prendre les 3 points face à un City presque en crise.

► Le pari « Victoire Liverpool » est coté à 2,08 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 208€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Salah buteur » est coté à 2,35 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 235€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Liverpool – Manchester City

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Liverpool – Manchester City sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Liverpool – Manchester City avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Liverpool Manchester City encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Liverpool renversant face à Brighton, Bournemouth surprend aussi Manchester City