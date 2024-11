L’OM éteint Lens

Lens 1-3 OM

Buts : Fulgini (80e) pour les Lensois // Rongier (49e), Luis Henrique (57e), Höjbjerg (89e) pour les Marseillais.

Sept déplacements, six succès (un seul revers à Strasbourg), l’OM aime se faire la malle loin d’un Vélodrome qu’elle peine à amadouer. Dans une partie d’abord frustrante malgré l’intensité, ensuite enlevée, la bande de Valentin Rongier a laissé Bollaert, et les Lensois, dans la froidure de l’hiver, ont conforté leur place sur le podium.

Un départ ronronnant

En cette fin d’après-midi à s’enfiler des séries dans le canap’ en observant les trombes d’eau depuis la fenêtre, les hommes de Will Still ont cru qu’ils fileraient rapidement le sourire à tonton Gervais. Le boss Martel, 70 printemps, s’est fait escorter par une haie d’honneur pour un coup d’envoi qui n’avait rien de fictif niveau émotions. Le second frisson dans un Bollaert comble est venu de Machado, trop court de la tête (3e) puis de Nzola, venu titiller le tibia de Rulli (7e), les prémices d’un jour où le portier olympien allait encore offrir du répondant. Höjbjerg, l’un des Marseillais malmenés dans ce 3-5-2 expérimental concocté par De Zerbi, ouvre trop son pied (9e).

Le vestiaire olympien a beau s’être pris une soufflante après la fessée auxerroise avant la trêve (1-3), les actes peinent à suivre (10 tirs à 3 à la pause pour les Sang et Or). Lens insiste après une timide frappe de Greenwood (21e). La praline de Sotoca est boxée par Rulli (22e), puis Medina n’est pas précis de la tête (26e). Idem pour Da Costa, pas près de faire trembler Rulli, solide sur ses appuis (42e), ni Nzola dans la foulée d’un premier tir repoussé (42e).

Rongier rallume la lumière

Mais cette saison, les Nordistes sont trop peu à l’aise pour planter des pions. Valentin Rongier non plus au demeurant, mais le milieu de terrain marseillais, titularisé pour la première fois depuis fin septembre à Lyon (2-3), fait exploser le parcage visiteur au retour des vestiaires. Un service quatre étoiles de Maupay, qui avait croqué juste avant la mi-temps (40e), suivi d’un plat du pied à rendre groggy Samba (0-1, 49e). D’un poing rageur, Rongier – pour son troisième but à l’OM depuis son arrivée en 2019 – a sonné le clairon. Cliniques, les Marseillais, bien plus tranchants dans les transitions, prennent le large dix minutes plus tard. Maupay, encore, est à l’initiative d’un contre. Il repousse de la tête un corner puis sert, 70 mètres plus loin après avoir cavalé avec frénésie, Luis Henrique.

Un copier-coller de la frappe de Rongier (0-2, 57e). Une belle façon de se mettre à l’abri jusqu’à ces dix dernières minutes dingues. Entré en jeu, Fulgini redonne espoir aux siens (1-2, 80e), puis Labeau-Lascary croit définitivement tout remettre à l’endroit sur un contre express (85e). C’était compter sans la VAR et une faute logique au départ de l’action, sur le minot Nadir. But annulé, coup franc pour Marseille et Höjbjerg en tueur au sang-froid qui envoie une mine au ras du sol (1-3, 89e). Mieux, De Zerbi a même permis à Wahi d’esquisser un sourire en le faisant entrer dans les arrêts de jeu sous la bronca lensoise. Quelle soirée !

Lens (3-4-1-2) : Samba – Sarr (Zaroury, 69e), Danso, Medina – Frankowski, Thomasson (Diouf, 58e), Ojediran (Fulgini, 78e), Machado – Pereira da Costa (El Aynaoui, 58e)- Sotoca (Labeau-Lascary, 58e), Nzola. Entraîneur : Will Still.

Marseille (3-5-2) : Rulli – Murillo, Balerdi, Kondogbia- Garcia, Rongier (Nadir, 78e), Höjbjerg, Rabiot, Luis Henrique – Greenwood (Rowe, 81e), Maupay (Wahi, 92e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.

