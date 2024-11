Roberto de Zerbi : « Je n'ai pas fui du Shakhtar même quand Poutine à lancé des bombardements »

Parce que sans le feu permanent, l’OM ne serait pas l’OM.

Il y a deux semaines, la défaite concédée par Marseille face à Auxerre au stade Vélodrome (1-3) a eu le don de faire disjoncter un Roberto De Zerbi apparu marqué en conférence de presse d’après-match. « Je deviens fou à ne pas pouvoir comprendre pourquoi on réussit à l’extérieur et pas ici. Je suis venu ici pour jouer au Vélodrome, car j’avais envie de vivre l’expérience. Si le problème c’est moi, je suis prêt à partir. Je pars sans l’argent, le reste je m’en fous », avait déclaré l’Italien, furieux.

« Je tiens vraiment à souligner que je ne fuis pas »

Ce vendredi, à la veille du déplacement à Lens, le technicien passé par Sassuolo et Brighton est revenu sur cet épisode devant les médias, et a écarté l’hypothèse d’une démission dans les semaines à venir. « Après Auxerre, je n’ai pas employé de mots forts. J’ai juste assumé mes responsabilités, a-t-il expliqué. On a joué cinq matchs au Vélodrome, une victoire, deux nuls et deux défaites. J’assume mes propres responsabilités. Si vous croyez que je vais démissionner, que c’est mon idée, je tiens vraiment à souligner que je ne fuis pas. Je reste ici, je n’ai pas fui du Shakhtar même quand Poutine à lancé des bombardements à Kiev. Je crois à cet OM, aux joueurs que j’entraîne. Je ne vais nulle part ailleurs. »

La trêve porte conseil.

