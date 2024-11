Pronostic Lens OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Marseille se re-Lens

La 12e journée de Ligue 1 nous offre une très belle affiche avec une opposition Nord – Sud entre Lens et Marseille. Cet été, le club artésien a changé d’entraîneur avec le départ de l’emblématique Franck Haise et l’arrivée de Will Still. Le technicien belge réussit des premiers pas intéressants avec les Sang et Or mais regrettent l’élimination en barrage de la Ligue Conférence. Sur la scène nationale, le Racing pointe en 8e position à seulement 3 points de son adversaire du soir, l’OM, 3e du championnat. Récemment, le club nordiste avait subi deux revers de rang face à Lille dans le derby à Bollaert (0-2) et sur la pelouse du Paris Saint-Germain (1-0). Sous pression lors de la dernière journée, les Lensois s’en sont sortis miraculeusement face à Nantes en inscrivant deux buts dans les dernières minutes par Ojediran et Thomasson, qui ont offert les 3 points à leur équipe. Solide depuis l’entame de saison, Lens a également signé de nombreux matchs nuls, 5 en 11 journées, qui ne lui permettent pas de grimper au classement. Pour affronter l’OM, Still compte sur Sotoca, Thomasson, Samba, Diouf, Frankowski ou Danso.

En face, Marseille a affiché de grandes ambitions lors de l’intersaison avec le recrutement de Roberto De Zerbi. Le technicien italien, réputé pour son jeu, a menacé de partir récemment et attend une réaction de ses joueurs ce samedi. Au tiers du championnat, le bilan reste satisfaisant mais des zones d’ombre sont à signaler. En effet, l’OM éprouve notamment des difficultés à domicile où il a perdu des points lors des nuls contre Reims et Angers et surtout lors des revers contre le PSG et Auxerre. Face aux Bourguignons, les Marseillais ont été humiliés à domicile par un promu. Le contraste est saisissant car en déplacement, Marseille possède le meilleur bilan de la Ligue 1 avec 15 points pris sur les 18 possibles. Seul Strasbourg est parvenu à dominer l’OM à la Meinau. Le jeu prôné par De Zerbi est efficace loin de ses bases, avec des transitions rapides. Dans ce domaine, Greenwood (8 buts et 1 passe dé), Rowe, ou Maupay sont très intéressants. De plus, Adrien Rabiot arrivé cet été, semble avoir retrouvé ses jambes comme il l’a démontré en équipe de France avec un doublé face à l’Italie. Performant loin de ses bases, Marseille devrait accrocher au moins le nul dans un Bollaert des grands soirs.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

