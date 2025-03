Will Still évoque sa femme dans le coma

Chapeau, famille Still.

Victorieux en filous de l’Olympique de Marseille ce samedi soir au Vélodrome (0-1), les joueurs du RC Lens ont rendu un vibrant hommage à leur entraîneur Will Still au coup de sifflet final. En conférence de presse, le technicien est ainsi revenu sur cette émotion et les derniers jours compliqués à gérer auprès de sa femme, Emma Saunders, gravement malade : « C’est chaud. Il y a des choses plus importantes dans la vie que le football et une frappe qui va en lucarne. J’ai été honnête avec les gars, je leur ai dit que ma femme était dans le coma. Maintenant elle est stable, elle va bien. Et ce soir on a pris trois points, c’est bien. » Atteinte d’une infection au cerveau appelée encéphalite, Emma Saunders a été hospitalisée en fin de semaine dernière, alors que Lens préparait la réception du Havre (défaite 3-4). Will Still avait alors tout de même tenu à accompagner ses joueurs. La femme du coach lensois semble désormais dans un état stable.

« Je suis payé pour faire ça, je me dis que c’est mon devoir. Quand je suis rentré samedi (après Le Havre) je savais qu’elle était dans le meilleur endroit possible pour se soigner. Je lui avais demandé si je devais repartir et elle m’avait dit « vas-y ». Voilà, les choses avancent, ça va prendre le temps que ça prendra. » a conclu le Belgo-Anglais.

C’est l’essentiel.

