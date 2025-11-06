Florian Thauvin : « J’ai dû faire le deuil de ma première partie de carrière »

Dans le nouveau numéro du magazine So Foot, disponible depuis ce jeudi, Florian Thauvin se confie sans filtre sur son départ au Mexique lors de l’été 2021, une période où tout semblait s’effondrer.

Entre hésitations contractuelles et choix de carrière, l’attaquant raconte ces moments où le football n’est pas qu’une affaire de talent : « Au départ, dès le mois de septembre 2020, je discute avec Milan, avec Maldini et Massara. Je devais signer, et pour une raison que j’ignore, ça ne s’est jamais fait. Plus tard dans l’année, Pablo Longoria m’a fait une belle proposition pour rester : on était tombés d’accord, mais un mois plus tard, je n’avais toujours pas reçu les contrats. Un jour, par hasard, je croise Longoria sur le parking. Il me dit : “C’est bon, on est d’accord et tout ?” Et je lui réponds oui, alors que les discussions avançaient très fortement avec Tigres et que je savais que j’allais partir. D’ailleurs, tout de suite sur la route en rentrant, j’ai appelé ma mère et je lui ai dit : “Maman, j’ai fait une bêtise, j’ai donné ma parole alors que je n’aurais pas dû.” » Une erreur qui le tourmente encore, mais qui fait désormais partie de son parcours.

Rebondir malgré tout

Coincé de l’autre côté de l’Atlantique, Thauvin voit les options se réduire dangereusement. L’Arabie saoudite n’était pas envisageable, et les clubs français lui ont parfois fermé la porte. « J’avais moi-même pris le téléphone pour expliquer à certains clubs français que j’étais prêt à venir à leurs conditions. Tout le monde m’avait fermé la porte au nez ou ne m’avait jamais rappelé. […] Il a fallu que je fasse le deuil de ma première partie de carrière », explique-t-il.

L’Italie, avec l’Udinese, est alors apparue comme une nouvelle chance, un terrain où il pourrait se réinventer. Entre rigueur tactique et défis physiques, le Calcio l’a poussé à travailler plus dur que jamais et à retrouver le chemin du haut niveau. Aujourd’hui, il se dit fier de cette renaissance et de sa capacité à se réinventer après des moments de doute. De retour en France, à Lens, dans un club familial comme il en rêvait, et surtout de retour en équipe de France.

Quitte à ce que ça implique de retourner au Mexique, pour y disputer cette fois la Coupe du monde.

Et si c'était lui le joueur le plus attachant du foot français ?

