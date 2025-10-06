S’abonner au mag
Florian Thauvin est de retour en équipe de France

CDB
Revoilà FloTov.

Le malheur du Paris Saint-Germain fait le bonheur de Florian Thauvin : l’attaquant a été appelé en équipe de France pour remplacer Bradley Barcola, touché et donc forfait pour ce rassemblement d’octobre.

Une première depuis juin 2019

« Il [Barcola] présente une lésion chronique de l’ischio-jambier droit depuis le match face à l’Atalanta, et ne sera pas en mesure d’honorer sa convocation pour le rassemblement du mois d’octobre. […] Le sélectionneur national a fait appel à Florian Thauvin pour le remplacer dans son groupe », a communiqué la FFF ce lundi après-midi.

De retour en Ligue 1 au RC Lens, Thauvin enchaîne les bonnes performances dans le Nord. Décisif lors du derby face au LOSC (3-0), l’ancien de l’OM signe un joli début de saison après avoir réussi son retour en Europe avec l’Udinese. En zone mixte après le 0-0 à Rennes, le champion du monde 2018 n’avait pas caché son envie de retrouver les Bleus, à 32 ans.

La dernière fois ? C’était le 11 juin 2019 avec un but et une passe décisive contre Andorre. Jean Lassalle s’en souvient encore.

Didier Deschamps reste flou sur l’état physique de Kylian Mbappé

CDB

