Florian Thauvin est officiellement lensois

Et ça fait huit champions du monde 2018 en Ligue 1 !

Même si on nous l’avait un peu spoilé, le dernier épisode du mercato du RC Lens fait plaisir à voir. C’est officiel : Florian Thauvin s’engage ce vendredi avec les Sang et Or jusqu’en 2028 pour un transfert d’environ 6 millions d’euros.

Chaudement accueilli par les supporters Lensois ce mardi, l’ancien du LOSC et de l’OM devient le nouveau numéro 10 du Racing. Dans sa traditionnelle vidéo parodique des Simpsons, le club en profite pour lâcher un petit tacle à son rival lillois. On voit Florian rentrer et immédiatement sortir de ce qui ressemble aux locaux du LOSC, avec la mention « il est parti, il a tout compris ». Ça joue.

𝙻𝚎𝚜 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂 𝚏𝚘𝚗𝚝 𝚕𝚎𝚞𝚛 𝚖𝚎𝚛𝚌𝚊𝚝𝚘 📺 Épisode 6 : Mercato assaisonné, sauce étoilée. 🌟 𝙵𝙻𝙾𝚁𝙸𝙰𝙽 𝚃𝙷𝙰𝚄𝚅𝙸𝙽 𝙴𝚂𝚃 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂. ✍️#LesLensois pic.twitter.com/Y7KTcSBQkN — Racing Club de Lens (@RCLens) August 8, 2025

Revigoré par deux saisons solides avec l’Udinese, l’attaquant de 32 ans va retrouver la Ligue 1 quatre ans après son départ de Marseille.

L’occasion de retrouvailles chaleureuses au Vélodrome ?

C'est le moment : montez dans le train Florian Thauvin !