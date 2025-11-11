- France
- Arbitrage
Quels sont les clubs qui « dérangent » le plus en Ligue 1 ?
Après un week-end qui aura vu Monaco et Lyon gueuler sur l’arbitrage, il est temps de mettre à jour le classement de la Ligue 1. En fonction des protestations contre les arbitres, bien sûr.
Les calmes
Angers
Angers et l’arbitrage, cette saison, c’est parfait. Discret sur le terrain, discret en dehors, le rapport des Angevins à l’autorité se résume à l’examen de la musculature de Monsieur Mickaël Leleu lors de PSG-Angers.
The size of Ligue 1 referee Mickaël Leleu during PSG – Angers. 🤯
You wouldn't f**k with him on a Sunday. pic.twitter.com/vmKbQ6CLS9
— Sunday League Footy (@SundayChants) August 23, 2025
Toulouse
« L’arbitrage a été très bon pour nous », jugeait, bon joueur, Carles Martínez Novell après la défaite de Toulouse à Auxerre à la Dépêche. Il le concède, simplement, à Ici Occitanie : « Moi-même ça m’arrive de réagir à une décision arbitrale, à un fait de jeu, pas plus tard que ce week-end. Mais parfois, dans un match – et ce n’est pas une excuse – avec les luttes, les sentiments, tout le monde, entraîneurs, joueurs ou arbitres, partout autour du monde, on voit des actions qui revues à froid, laissent à désirer. » Joli.
Rennes
Rennes c’est le bon élève, celui qui fayote jusqu’à être le premier à tester la « ref cam » en Ligue 1.
Lorient
Chez les Merlus, pas besoin de la future réunion du 1er décembre entre les arbitres et les clubs de Ligue 1 pour renouer le dialogue. Olivier Pantaloni ne gueule pas contre l’arbitre. En bon stoïcien, et contrairement à son président Loïc Féry et son « à quoi sert le Var ? », l’entraîneur de Lorient n’aime pas commenter les coups de sifflet. « Il y a des erreurs en notre faveur, d’autres qui nous vont contre… Je pense que les décisions s’équilibrent sur une saison », disait-il à Ouest-France la saison dernière. Il ferait bien de l’ouvrir un peu plus : Lorient est avant-dernier.
Metz
Metz, c’est bien connu, ne dérange personne. László Bölöni (« Si je vous dis ce que j’ai sur le cœur, je serai convoqué par la Commission de discipline »), reviens !
#FCMSRFC [ ℙ𝕣𝕠 ]
🎙️ La réaction de Coach Bölöni après cette défaite face à Rennes ⤵️ pic.twitter.com/d1CbJDeFj8
— FC Metz ☨ (@FCMetz) May 4, 2024
Les équipes sur un fil
Paris FC
Alors qu’il aurait légitimement pu gueuler après le match nul contre Lyon, le Paris FC est sage. Tout le contraire de la saison dernière, où, dans la position du gros de Ligue 2, le club de la capitale avait beaucoup, beaucoup parlé. Maxime Lopez avait dit qu’il en avait « plein le cul » des arbitres, qui étaient « incompétents, nuls » pour Timothée Kolodziejczak à Grenoble. Le défenseur avait ajouté cette magnifique phrase : « Le Paris FC dérange. » À l’étage du dessus, c’est à peine si on sait écrire correctement son nom.
⚽️ #Ligue2BKT
😡 La colère du capitaine Kolodziejczak contre l’arbitrage !
💬 "Je pense que l’on dérange."#beINLIGUE2 #GF38PFC pic.twitter.com/5YYpVius2a
— beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 12, 2025
PSG
Stoïcien, épisode 2 avec Luis Enrique, qui n’aime pas commenter les choses dont il n’a pas de prise. « Je ne parle jamais des arbitres ni en France ni en Espagne, ni ailleurs, promettait l’Espagnol en conférence de presse fin février, la saison dernière. Si je dis ce que je ressens parfois, ce sera difficile… Je ne veux pas entrer là-dedans. Je dis la même chose à mes joueurs par rapport à l’arbitre, ils savent qu’ils ne doivent pas protester. » Et puis Paris, contrairement au Paris FC, ne dérange pas du tout.
Marquinhos, en septembre, avait même raconté au Parisien que Luis Enrique sifflait des fausses fautes à l’entraînement pour habituer ses joueurs. Le même qui, pendant Marseille-PSG, rouspétait contre Jérôme Brisard : « Tu leur as donné un carton, ils ont fait dix fautes ». C’est dit pendant le match : jouez messieurs.
Lens
Le Racing a bien évolué. Coutumier des protestations les saisons précédentes, notamment quand Jean-Louis Leca pointait « l’ego des arbitres », Lens n’a pas fait parler de lui cette saison. Mais ses adversaires peuvent rouspéter : selon le compte Check Var Ligue 1, qui comptabilise les erreurs d’arbitrage, Lens est une des équipes les plus avantagées du championnat.
🚨 EXCLUSIF – Mise à jour J12
Classement des équipes de @Ligue1 ayant subi les erreurs d’arbitrages les plus impactantes au classement.
Uniquement sur cette J12, le podium est :
🥇 @OL
🥈 @AS_Monaco
🥉 @ogcnice
Détails en commentaire et analyse de l'article de @lequipe 👇 pic.twitter.com/BJfq0hAk9e
— Check VAR Ligue 1 (@ArbitreVAR) November 10, 2025
Les peu habitués à gueuler
Strasbourg
Liam Rosenior est plutôt énergique sur le banc, calme en dehors. Il avait sans doute un peu trop de caca d’œil lors du tacle de boucher d’Ismaël Doukouré sur Malick Fofana, lors d’OL – Strasbourg. « Je ne veux pas parler des arbitres, mais ça nous a affectés et je dois le faire. J’ai du mal à avaler l’arbitrage ». Beau joueur, il avait revu son jugement le lendemain : « On fait tous des erreurs, j’ai réagi à chaud, j’ai eu tort sur le carton rouge. Je m’excuse. J’espère que Malick Fofana se rétablira rapidement. »
Nice
Mal en point, Nice a sûrement d’autres choses à faire que de s’en prendre à l’arbitrage. Pourtant, ils savent faire. Après le match nul à Monaco, Franck Haise a été clair : « Le deuxième penalty n’existe pas. En tous cas, il n’aurait pas du exister ».
Nantes
Un peno refusé à Matthis Abline à Metz selon la LFP elle-même, un penalty litigieux accordé à Toulouse. Sans ça, le Castro-ball serait au moins dans le top 10 ? Pas du tout, mais l’entraîneur portugais a sorti le magnifique « je n’aime pas parler de l’arbitrage mais… ». Une splendide prétérition consistant, in fine, à gueuler comme un putois après le nul à Toulouse : « Je n’aime pas parler d’arbitrage mais quand ça se passe plus qu’une fois, c’est normal de faire des réflexions. Si c’est une erreur de chaque côté, ça passe. On a besoin de revoir les images de la télé. Vous êtes la presse. Regardez ! Et après vous me donnerez votre opinion. »
Le Havre
Après la grosse défaite à Marseille, Didier Digard a joué les désabusés. « Je n’ai plus envie d’en parler, je me suis assez fatigué avec les arbitres. Rien ne change. On est un petit club et on continue à être arbitrés comme un petit club. Si je comprends la décision en voyant les images ? Non, personne ne comprend. On ne parle pas avec les petits clubs. » Moitié Robin des bois, moitié sorti du bois.
Auxerre
Comme Le Havre, Auxerre est petit, Auxerre est gentil, et Auxerre s’en prend aux gros. Mais pas facile de se faire entendre. « Il n’a pas fait son travail » avait pourtant sorti Christophe Pélissier après une autre défaite contre Marseille, dénonçant un arbitrage « catastrophique ».
Monaco
Voici le petit nouveau. Thiago Scuro, directeur du football, a cédé à la mode après la défaite des siens à Lens, samedi dernier : « Je ne sais pas si c’est un problème français, mais je sais que ce n’est pas bon et pas seulement pour Monaco. »
Les habitués
Brest
Brest est coutumier des protestations. Elles ne sont pas régulières, mais virulentes. Comme Kenny Lala, visiblement pas content après Lens-Brest, fin août, où Radosław Majecki avait été exclu : « L’arbitre, avec tout le respect, nous traite comme des chiens. C’est comme ça. On en a discuté, on essaie de mettre des trucs en place, mais je ne pense pas que ce soit une règle qui arrange de ne parler qu’aux capitaines. » Jolie métaphore, canine. Dans la même veine, Éric Roy avait défendu son joueur. « J’ai revu le ralenti. Les images font froid dans le dos. Romain [Del Castillo] peut y laisser sa jambe. C’est impossible que la VAR n’appelle pas. Je ne comprends pas, mais je n’essaie plus de comprendre. »
Marseille
Marseille dérange. Marseille, c’est le « peuple », c’est De Zerbi qui le dit. Et le peuple, ça gueule. Surtout dans une démocratie. Après le Sporting, Pierre-Emerick Aubameyang l’a ouverte, Roberto De Zerbi aussi. Medhi Benatia et Benoît Payan ont crié au scandale après l’Atalanta. Mais ça, c’est en Europe. En Ligue 1, l’OM a été plutôt sage cette saison. Roberto De Zerbi, après Marseille – Lens, avait même clamé que Stéphanie Frappart était « la meilleure arbitre de Ligue 1 ». Le peuple est souverain.
Lille
Mention spéciale à Olivier Létang, qui proteste aussi bien en Ligue 1 qu’en coupe d’Europe. Après Lille-OL, le dirigeant du LOSC a utilisé le sacro-sainte expression « problème de fond » avant d’écoper d’un match de suspension : « Les gens à la tête (de la FFF) n’ont pas les compétences pour piloter ce dont on a besoin. On nous demande de mettre des caméras dans les vestiaires. Mais sur le terrain, la qualité du spectacle n’est pas au rendez-vous. Nous, ce week-end et d’autres clubs les autres week-ends ont des situations litigieuses. Il faut régler ce problème de fond. » La défaite, un « problème de forme » ? Bruno Genesio avait renchéri : « Chaque week-end, sur chaque terrain, il y a des problèmes. Vous avez parlé du penalty sur la frappe de Félix Correia ? »
Lyon
Matthieu Louis-Jean : « On n’a même pas besoin de regarder les ralentis, tout le monde a vu les fautes. Quand c’est dans un sens, on ne comprend pas. Quand on ne peut même pas discuter, on ne comprend pas non plus ».
Jorge Maciel : « Paris est la meilleure équipe d’Europe, ils n’ont pas besoin de jouer à 16, je compte la VAR aussi. »
Corentin Tolisso : « Il y a des erreurs tous les week-ends. On nous explique des choses en début de saison mais ce n’est pas ce qui est appliqué ».
Moussa Niakhaté : « Je déteste parler de l’arbitrage, mais quand on bosse toute une semaine… Inadmissible »
N’oublions pas Alexandre Lacazette : « Bravo l’OL, pas facile à 11 contre 12 ». Et Nelson Duarte, l’assistant vidéo : « Congratulations to Monsieur Bastien et ça équipe ! » Quelqu’un veut réagir à la buvette ?
Par Ulysse Llamas