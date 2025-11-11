PSG

Stoïcien, épisode 2 avec Luis Enrique, qui n’aime pas commenter les choses dont il n’a pas de prise. « Je ne parle jamais des arbitres ni en France ni en Espagne, ni ailleurs, promettait l’Espagnol en conférence de presse fin février, la saison dernière. Si je dis ce que je ressens parfois, ce sera difficile… Je ne veux pas entrer là-dedans. Je dis la même chose à mes joueurs par rapport à l’arbitre, ils savent qu’ils ne doivent pas protester. » Et puis Paris, contrairement au Paris FC, ne dérange pas du tout.

Marquinhos, en septembre, avait même raconté au Parisien que Luis Enrique sifflait des fausses fautes à l’entraînement pour habituer ses joueurs. Le même qui, pendant Marseille-PSG, rouspétait contre Jérôme Brisard : « Tu leur as donné un carton, ils ont fait dix fautes ». C’est dit pendant le match : jouez messieurs.