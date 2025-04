Timothée Kolodziejczak crie au complot arbitral

Une sortie osée, très osée…

Alors que son Paris FC est deuxième du classement de Ligue 2 et s’est imposé à Grenoble à l’occasion de la 30e journée du championnat, Timothée Kolodziejczak a incompréhensiblement attaqué les arbitres de la rencontre au micro de Bein Sports : « Ils sont incompétents, ils sont nuls. Il y a penalty, et tout le monde l’a vu, même le défenseur dit qu’il y a penalty. Il y a penalty, il faut arrêter ! On était frustrés sur l’égalisation, parce qu’il y a beaucoup de décisions contre nous depuis le début de saison. Il faut le dire à un moment donné, parce qu’on est trop gentils. »

Le défenseur a carrément sous-entendu un complot, qui désavantagerait son club : « Je pense qu’on dérange, les arbitres sont contre nous depuis le début de saison ! Mais on sera là jusqu’au bout, croyez-moi ! » Si bien que même Stéphane Gilli, l’entraîneur de l’équipe, a tenu à dégonfler les propos de son capitaine en conférence de presse : « Je n’aime pas trop qu’ils parlent après les matchs avec l’adrénaline, on ne va pas être parano et dire qu’on dérange. Je peux comprendre la frustration de mes joueurs, mais ça doit être aussi une source de motivation. »

Avant de se sentir en « droit de se poser des questions », au vu du « nombre de penaltys non sifflés »…

