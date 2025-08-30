S’abonner au mag
«  Il nous traite comme des chiens » : la colère froide de Kenny Lala après Lens-Brest

AC
L’amicale des bergers allemands du Finistère en colère.

Réduit à dix suite à l’exclusion du gardien Radoslaw Majecki peu avant l’heure de jeu, Brest a laissé Lens revenir puis l’emporter à Bollaert ce vendredi soir (3-1). Un scénario qui n’a pas vraiment été du goût de Kenny Lala. Au coup de sifflet final, le latéral brestois a chargé le bilan de l’arbitre de la rencontre, Abdelatif Kherradji: « C’est un scénario qui fait mal. On est dans l’incompréhension parce qu’on a fait une réunion il y a pas longtemps (avec les arbitres, ndlr) sur la règle du dernier défenseur. On est trois dans le but…On sait qu’il y a faute, mais il ne donne pas d’explication. L’arbitre, avec tout le respect, nous traite comme des chiens. C’est comme ça. On en a discuté, on essaie de mettre des trucs en place, mais je ne pense pas que ce soit une règle qui arrange de ne parler qu’aux capitaines. »

Résultat : une troisième rencontre sans succès pour les Ty-Zefs qui vont devoir faire gaffe à ne pas s’offrir une saison bien galère.

À 11 contre 10, Lens renverse Brest

