À 11 contre 10, Lens renverse Brest

Lens 3-1 Brest

Buts : Thauvin (60e, SP), Guilavogui (78e) et Thomasson (90e+2) pour Lens // Baldé (24e) pour Brest

La saison risque d’être très, très longue pour Brest…

Car à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1, les Bretons ont perdu à Lens et ont montré leurs manques du moment. À savoir un déficit de qualité et de quantité dans l’effectif, ainsi qu’une bonne dose de réussite. Avant l’expulsion de leur recrue Radoslaw Majecki à la 55e minute pour une sortie complètement ratée sur Rayan Fofana dans la surface de réparation, ce sont en effet eux qui menaient au score grâce à un but marqué en première période contre le cours du jeu par un Mama Baldé profitant d’une perte de balle signée Jonathan Gradit.

Un seul point pour les Bretons, le podium pour les visiteurs

Malheureusement pour les Pirates, la mission était trop compliquée en infériorité numérique : à onze contre dix, les locaux ont immédiatement égalisé via un penalty de Florian Thauvin à la suite de la fameuse faute du gardien des visiteurs, et Morgan Guilavogui a donné l’avantage aux siens sur un corner mal repoussé. Pas illogique, au vu des nombreuses occasions que se sont procurées les Sang et Or (Malang Sarr, Fofana, Adrien Thomasson, Wesley Saïd, Samson Baidoo, Matthieu Udol…). À l’autre bout du terrain, les actions dangereuses ont été beaucoup plus rares, même si Robin Risser a dû s’interposer à quelques reprises.

Et pour terminer, Thomasson a finalement marqué…

