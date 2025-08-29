S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J3
  • Lens-Brest (3-1)

À 11 contre 10, Lens renverse Brest

FC
À 11 contre 10, Lens renverse Brest

  Lens 3-1 Brest

Buts : Thauvin (60e, SP), Guilavogui (78e) et Thomasson (90e+2) pour Lens // Baldé (24e) pour Brest

La saison risque d’être très, très longue pour Brest…

Car à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1, les Bretons ont perdu à Lens et ont montré leurs manques du moment. À savoir un déficit de qualité et de quantité dans l’effectif, ainsi qu’une bonne dose de réussite. Avant l’expulsion de leur recrue Radoslaw Majecki à la 55e minute pour une sortie complètement ratée sur Rayan Fofana dans la surface de réparation, ce sont en effet eux qui menaient au score grâce à un but marqué en première période contre le cours du jeu par un Mama Baldé profitant d’une perte de balle signée Jonathan Gradit.

Un seul point pour les Bretons, le podium pour les visiteurs

Malheureusement pour les Pirates, la mission était trop compliquée en infériorité numérique : à onze contre dix, les locaux ont immédiatement égalisé via un penalty de Florian Thauvin à la suite de la fameuse faute du gardien des visiteurs, et Morgan Guilavogui a donné l’avantage aux siens sur un corner mal repoussé. Pas illogique, au vu des nombreuses occasions que se sont procurées les Sang et Or (Malang Sarr, Fofana, Adrien Thomasson, Wesley Saïd, Samson Baidoo, Matthieu Udol…). À l’autre bout du terrain, les actions dangereuses ont été beaucoup plus rares, même si Robin Risser a dû s’interposer à quelques reprises.

Et pour terminer, Thomasson a finalement marqué…

Tweet

Mathias Autret : « C'est une chance d'avoir fait vibrer autant de monde autour de soi »

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine