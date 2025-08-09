S’abonner au mag

Brest a trouvé le remplaçant de Marco Bizot

JB
Dure mission que de remplacer Marco Bizot.

Quatre ans après son arrivée en Finistère, le Néerlandais a mis les voiles cet été, direction Aston Villa. Pour le suppléer, le Stade brestois est allé chercher du côté de la Côte d’Azur : cette saison, le gardien numéro un des Ty-Zefs sera Radosław Majecki (25 ans).

Monaco vient de signer Lukáš Hrádecký

L’international polonais (une sélection, en… 2021) est prêté par l’AS Monaco pour un an, sans option d’achat. La saison passée, il a disputé 23 matchs avec l’ASM avant d’être poussé sur le banc par le Suisse Philipp Köhn. Avec en plus l’arrivée toute fraîche du Finlandais Lukáš Hrádecký (Leverkusen) sur le Rocher, le trafic semblait bouché pour Majecki.

Se faire pousser vers la sortie par un mec de 35 ans…

Amical : Brest mouche Naples !

JB

