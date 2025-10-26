L’OL fait plier Strasbourg dans le temps additionnel

Grâce à un coaching payant de Paulo Fonseca et une sacoche d’Afonso Moreira dans le temps additionnel, l'OL, en supériorité numérique, a arraché la victoire contre Strasbourg (2-1). Les Lyonnais retrouvent le top 4 de la Ligue 1.

Lyon 2-1 Strasbourg

Buts : Doukouré (31e, CSC) et A.Moreira (90e+1) pour les Gones // Panichelli (25e) pour le Racing

Expulsion : Doukouré (67e) pour le RCSA

À défaut d’avoir pu voir Ciryl Gane mettre une branlée à Tom Aspinall, les fans français de MMA auraient eu la bonne idée ce dimanche soir de mater cet OL-Strasbourg. Duels engagés, gros tacles et coups bas ont fait office d’eye-poke, dans une affiche pourtant très alléchante entre deux clubs français engagés en Europe et habitués de la première partie de tableau. Sauf qu’à la différence de ces fins de soirées UFC beaucoup trop décevantes, celle de ce dimanche soir ne s’est pas piteusement achevée sur un no-contest. Son épilogue a, bien au contraire, été symbolisé par un finish percutant favorable à Lyon, et un bijou dans la lucarne du pari gagnant Afonso Moreira (2-1), seule étincelle dans une soirée de football dans l’ensemble laborieuse. À l’arrivée, ce court succès fait les affaires de l’OL qui retrouve le top 4 et recolle à Marseille.

La bataille du milieu

« Préservons l’identité de nos clubs, non à la multipropriété ! », brandissait le virage nord du Groupama Stadium dans les premiers instants de la rencontre. Message reçu par nos 22 acteurs, qui ont au moins préservé la leur dans les intentions de jeu. Sous une fine bruine, ce sont les Gones qui ont allumé la première mèche. Lancé en profondeur, Pavel Šulc avait tout son temps pour ajuster Mike Penders. Visiblement bien échauffé par ses remplaçants, le Belge empêchait un Parc OL aux tribunes clairsemées d’exulter dès le premier quart d’heure de jeu (13e), en remportant son face-à-face de Western face au Tchèque. Dans un début de match intense où les coups bas font rage dans la bataille du milieu de terrain, le réalisme est quant à lui venu de l’autre côté, et de Joaquín Panichelli. L’homme du moment côté Strasbourg ne s’est pas fait prier pour doucher l’OL et convertir d’un coup de casque une offrande brossée de Guéla Doué (0-1, 25e). Rarement malmené quand il s’agit de jouer le haut de tableau, Lyon a montré qu’il savait répondre avec panache, sans numéro 9 de formation aligné d’entrée.

La réponse est venue d’une interception de Corentin Tolisso, puis d’une passe laser signée Tyler Morton. Envoyé sur orbite dans la surface, Malick Fofana s’aidait d’un retour bien trop tardif d’Ismaël Doukouré pour remettre Lyonnais et Strasbourgeois sur un pied d’égalité (1-1, 31e). Ce score de parité aurait pu ne durer qu’une poignée de minutes, si Tolisso n’avait pas raté le penalty qu’il avait lui-même obtenu, sur un croche-pattes qui sentait bon la cour de récré avec Valentín Barco. La faute à un Mike Penders auteur d’un arrêt du genou, qu’il doit en partie à l’antisèche filée par son entraîneur des gardiens Sebastian Gemenez pendant la VAR check. À l’inverse, le raté du capitaine lyonnais confirme que l’OL est devenu un cancre dans l’exercice cette saison, et un troisième duel raté sur trois toutes compétitions confondues (après Maitland-Niles à Nice et Sulč contre Salzbourg en C3).

Connexion portugaise

Si le changement d’heure permet des économies d’énergie, celui-ci n’a pas affecté les compteurs Linky de l’OL et du RCSA, tous deux responsables d’un premier acte très énergivore. Puis est venu l’ennui d’une seconde période au rythme logiquement plus bas. Les paupières des 49 000 âmes commençaient à se faire lourdes, jusqu’à ce que Malick Fofana se fasse écrabouiller la cheville par un tacle hors de maîtrise d’Ismaël Doukouré, logiquement exclu par Éric Watteliez après recours à l’assistance vidéo, tandis que l’ailier belge sortait sur civière (67e). Sans réelles idées offensives bien qu’à un joueur de plus sur le pré, les Lyonnais ont été sauvés par le choix de leur entraîneur Paulo Fonseca qui, depuis son perchoir, a trouvé la solution en la personne de son compatriote Afonso Moreira, dont l’éclair (2-1, 90e+1) aura, une bonne fois pour toutes, fait lever les foules.

🇵🇹 Afonso Moreira envoie une frappe de FOU ! L'enchaînement est somptueux 🙌#OLRCSA pic.twitter.com/L7M0cG7moM — L1+ (@ligue1plus) October 26, 2025

Lyon (4-2-3-1) : Greif – C.Mata, Niakhaté, Tagliafico – Tolisso, Tessmann (De Carvalho, 90e+5), Morton, – Šulc (Satriano, 77e), Karabec (Ghezzal, 77e), M.Fofana (A.Moreira, 68e). Entraîneur : Paulo Fonseca.

Strasbourg (4-4-2) : Penders – G.Doué, M.Sarr, Doukouré, Høgsberg (Paez, 90e+3) – D.Moreira (Godo, 90e+1), El Mourabet (Omobamidele, 77e), Barco, Enciso (Lemaréchal, 77e) – Ouattara, Panichelli. Entraîneur : Liam Rosenior.

