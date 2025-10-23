S’abonner au mag
Strasbourg arrache le nul contre Jagiellonia sur une merveille de Panichelli

Pour sa première à domicile en Europe cette saison, Strasbourg a dominé, pensait s'incliner sur la seule frappe cadrée des Polonais du Jagiellonia Białystok, mais s'est rappelé qu'il avait un sacré buteur. Joaquín Panichelli a arraché le nul et le Racing peut avoir des regrets (1-1).

Strasbourg 1-1 Jagiellonia Białystok

Buts : Panichelli (79e) pour le Racing // Stojinović (53e) pour les Polonais 

Avant, quand un club français affrontait un club roumain, autrichien ou polonais un jeudi soir, il avait peur, alignait des jeunes inconnus et partait au casse-pipe. Depuis, le PSG a gagné la Ligue des champions, Lyon a dominé Utrecht, et Strasbourg est même allé gagner à Bratislava. Ce soir en Ligue Conférence, les Alsaciens ont fait match nul à domicile contre le Jagiellonia Białystok (1-1). Ce n’est pas terrible au niveau comptable, mais le Racing a tiré 23 fois et aura ultra dominé. Strasbourg n’a pas perdu un match à domicile en Coupe d’Europe depuis 1995. Et oui.

« Quelle folie. Être en grève l’année où leur équipe est en coupe d’Europe. C’est très français. » Au début du match, Stéphane Guy est en forme, les Strasbourgeois aussi. Ils ont fait le siège des buts de Miłosz Piekutowski et du Jagiellonia, dont le nom est directement hérité de la dynastie des Jagellon, qui a régné sur l’Europe de l’Est jusqu’au XIIIè siècle. Les vice-champions de Pologne n’ont pas plié, ni devant Félix Lemaréchal, au-dessus (2e), ni Sebastien Nanasi (4e), ni lors du temps fort alsacien, quand Lemaréchal (29e), Lucas Høgsberg (30e), puis Kendry Páez ont tenté leur chance à leur tour.

Grâce Panichelli

Les jeunes Strasbourgeois n’ont pas été autant inquiétés, même pas par Afimico Pululu, le meilleur buteur de la C4 la saison dernière, et ont continué à pousser en deuxième période. Páez a touché le poteau (50e). Mais Stojinović a débarqué, pour faire douter les Strasbourgeois et marquer sur la première frappe des Jaune et Rouge (0-1, 53e). Le hold-up était parfait, Leon Flach n’était pas éteint, et Bernardo Vital avait du jus.

Sauf que Strasbourg a un buteur, en la personne de Joaquín Panichelli. L’Argentin a ajouté une nouvelle corde à son arc : le retourné acrobatique. C’est magnifique (1-1, 79e). Strasbourg a continué à pousser, notamment par Valentin Barco, du droit (90 +2e), puis Guela Doué, son capitaine (90e +4). Les regrets sont là, surtout après la dernière frappe de Martial Godo (90e +7). Dommage. La Meinau a son prochain rendez-vous européen contre Crystal Palace, fin novembre. Les travaux seront terminés.

Strasbourg (3-4-3) : Penders – Doué (cap.), Omobamidele, Høgsberg – Ouattara (Barco, 61e), Luís (El-Mourabet, 78e), Amougou (Panichelli, 61e), Godo – Lemaréchal, Páez (Enciso, 73e), Nanasi (Moreira, 61e). Entraîneur : Liam Rosenior.

Jagiellonia Białystok (4-3-3) : Piekutowski – Wotjuszek, Stojinović, Vital, Wdowik – Flach (Drachal, 72e), Romanczuk (cap.), Imaz – Pozo, Pululu (Sylla, 83e), Pietuszewski (Prip, 72e). Entraîneur : Adrian Siemieniec.

