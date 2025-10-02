S’abonner au mag
  • C4
  • J2
  • Bratislava-Strasbourg (1-2)

Strasbourg domine le Slovan Bratislava

TM
Strasbourg domine le Slovan Bratislava

  Bratislava 1-2 Strasbourg

Buts : Ibrahim (64e) pour le Slovan // Yirajang (CSC, 26e), Ouattara (41e) pour le Racing 

Aux forceps.

Pour son premier match européen depuis 20 ans, Strasbourg a parfaitement lancé sa campagne de Ligue Conférence en s’imposant dans la douleur sur la pelouse du Slovan Bratislava (1-2). Poussés par près de 1 000 supporters qui ont fait le déplacement et mis leur grève entre parenthèses, les Alsaciens ont rapidement pris le contrôle de cette partie. D’abord grâce à un contre-son-camp d’Alasana Yirajang sur un centre de Martial Godo (0-1, 26e), puis grâce à une frappe croisée d’Abdoul Ouattara, qui fait trembler les filets après avoir touché le poteau (0-2, 41e).

Une seconde période bien plus disputée

Même sans véritable numéro 9 avec l’absence de Joaquín Panichelli et d’Emanuel Emegha, les Strasbourgeois, bien décidés à plier cette rencontre, continuent d’aller de l’avant en début de seconde période. Félix Lemaréchal offre une balle de KO à Gorto, mais l’offensif ivoirien bute à deux reprises sur Dominik Takac (47e). Contre toute attente, les locaux vont réduire l’écart sur corner grâce à un coup de casque de Rahim Ibrahim (1-2, 64e). Après ce pion, et malgré l’entrée de plusieurs cadres du RCSA, les Slovaques reprennent du poil de la bête, et Mykola Kukharevych est tout près d’égaliser après un beau déboulé côté droit (77e), avant que Lucas Högsberg ne sauve un ballon sur la ligne à la suite d’une tête de Danylo Ignatenko (80e). À cinq minutes du terme, Nino Marcelli voit sa frappe croisée passer à quelques centimètres des cages de Mike Penders (86e), avant de buter de nouveau sur le portier belge (88e). Malgré cette fin de partie étouffante, les hommes de Liam Rosenior signent leur première victoire dans cette Ligue Conférence.

Difficile de rêver mieux pour des retrouvailles.

Les supporters de Strasbourg stoppent leur grève totale à Bratislava

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
12
Revivez Strasbourg-Marseille (1-2)
  • Ligue 1
  • J6
  • Strasbourg-Marseille
Revivez Strasbourg-Marseille (1-2)

Revivez Strasbourg-Marseille (1-2)

Revivez Strasbourg-Marseille (1-2)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

20
Revivez OL - Salzbourg (2-0)
Revivez OL - Salzbourg (2-0)

Revivez OL - Salzbourg (2-0)

Revivez OL - Salzbourg (2-0)
01
Revivez AS Roma - Lille (0-1)
Revivez AS Roma - Lille (0-1)

Revivez AS Roma - Lille (0-1)

Revivez AS Roma - Lille (0-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!