Strasbourg domine le Slovan Bratislava

Bratislava 1-2 Strasbourg

Buts : Ibrahim (64e) pour le Slovan // Yirajang (CSC, 26e), Ouattara (41e) pour le Racing

Aux forceps.

Pour son premier match européen depuis 20 ans, Strasbourg a parfaitement lancé sa campagne de Ligue Conférence en s’imposant dans la douleur sur la pelouse du Slovan Bratislava (1-2). Poussés par près de 1 000 supporters qui ont fait le déplacement et mis leur grève entre parenthèses, les Alsaciens ont rapidement pris le contrôle de cette partie. D’abord grâce à un contre-son-camp d’Alasana Yirajang sur un centre de Martial Godo (0-1, 26e), puis grâce à une frappe croisée d’Abdoul Ouattara, qui fait trembler les filets après avoir touché le poteau (0-2, 41e).

Strasbourg régale pour son retour en Coupe d'Europe 😍 Les Alsaciens mènent 2-0 face au Slovan Bratislava et la deuxième période est à suivre sur CANAL+FOOT 🖥️#SLBRCS | #UECL pic.twitter.com/U3UwXNQd9s — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 2, 2025

Une seconde période bien plus disputée

Même sans véritable numéro 9 avec l’absence de Joaquín Panichelli et d’Emanuel Emegha, les Strasbourgeois, bien décidés à plier cette rencontre, continuent d’aller de l’avant en début de seconde période. Félix Lemaréchal offre une balle de KO à Gorto, mais l’offensif ivoirien bute à deux reprises sur Dominik Takac (47e). Contre toute attente, les locaux vont réduire l’écart sur corner grâce à un coup de casque de Rahim Ibrahim (1-2, 64e). Après ce pion, et malgré l’entrée de plusieurs cadres du RCSA, les Slovaques reprennent du poil de la bête, et Mykola Kukharevych est tout près d’égaliser après un beau déboulé côté droit (77e), avant que Lucas Högsberg ne sauve un ballon sur la ligne à la suite d’une tête de Danylo Ignatenko (80e). À cinq minutes du terme, Nino Marcelli voit sa frappe croisée passer à quelques centimètres des cages de Mike Penders (86e), avant de buter de nouveau sur le portier belge (88e). Malgré cette fin de partie étouffante, les hommes de Liam Rosenior signent leur première victoire dans cette Ligue Conférence.

Difficile de rêver mieux pour des retrouvailles.

