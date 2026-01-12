S’abonner au mag

Aston Villa claque 12 millions d’euros pour un jeune du FC Metz

Toujours sans but chez les professionnels, mais déjà valorisé à 12 millions… Ce lundi, le FC Metz et Aston Villa ont officialisé le transfert de Brian Madjo vers la Premier League.

Cinq apparitions avec le FC Metz

Le hasard fait bien les choses : l’accord a été annoncé le jour même du 17e anniversaire du joueur. Brian Madjo se voit ainsi offrir un contrat en Premier League, tandis que les Grenats peuvent se réjouir d’une belle indemnité de transfert estimée à 12 millions d’euros. Il quitte son club post-formateur (il était arrivé du Luxembourg en 2023) après avoir fait seulement cinq apparitions avec Metz.

La saison dernière, Madjo a déjà honoré trois sélections avec l’équipe nationale A du Luxembourg. Il a néanmoins refusé une première convocation pour des matchs officiels avec le Luxembourg en août 2025, laissant ainsi ouverte la possibilité d’un changement de sélection nationale.

Ce transfert à Aston Villa marque également un retour dans son pays de naissance, l’Angleterre, pour lequel il a déjà évolué avec la sélection U17. Interrogé par VillaTV, le jeune joueur s’est montré enthousiaste : « C’est un rêve pour moi de jouer en Premier League pour un club aussi prestigieux. »

Encore un joueur qui finira prêté en Championship dans quelques mois. La Premier League ne connaît pas la crise.

