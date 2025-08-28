S’abonner au mag
  • International
  • Luxembourg

L’attaquant messin Brian Madjo décline la convocation du Luxembourg

MBC
L’attaquant messin Brian Madjo décline la convocation du Luxembourg

16 ans et déjà très confiant.

Ce jeudi, le nouveau sélectionneur du Luxembourg Jeff Strasser a dévoilé sa liste pour le rassemblement du mois de septembre avec un absent à signaler : Brian Madjo. D’après les dires de l’entraîneur des Lions rouges, la jeune pépite du FC Metz a refusé la convocation en équipe nationale. Une décision que l’avant-centre messin, titulaire à deux reprises, « n’aurait pas prise seul ». 

Where is Brian ?

Le Romelu Lukaku de Metz aurait pu disputer ses premiers matchs officiels avec le Luxembourg dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026. À 16 ans, il a déjà porté le maillot luxembourgeois à trois reprises en match amical, mais n’a encore jamais été aligné lors d’une rencontre officielle. Un détail qui laisse la porte ouverte à un changement de sélection pour ce joueur formé au Luxembourg, né en Angleterre et d’origine camerounaise.

Ce refus de jouer avec les Lions rouges laisse penser qu’il souhaiterait choisir une de ces deux autres nations, plus compétitives que la sélection du pauvre Jeff Strasser. Une réunion entre le clan du joueur et la fédération luxembourgeoise devait se tenir cet après-midi pour régler ce litige, d’après le Quotidien.

Trois pays pour le prix d’un, un vrai problème de riches.

Monaco se frottera au Real Madrid, à Manchester City et à la Juventus

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine