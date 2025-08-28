L’attaquant messin Brian Madjo décline la convocation du Luxembourg

16 ans et déjà très confiant.

Ce jeudi, le nouveau sélectionneur du Luxembourg Jeff Strasser a dévoilé sa liste pour le rassemblement du mois de septembre avec un absent à signaler : Brian Madjo. D’après les dires de l’entraîneur des Lions rouges, la jeune pépite du FC Metz a refusé la convocation en équipe nationale. Une décision que l’avant-centre messin, titulaire à deux reprises, « n’aurait pas prise seul ».

Where is Brian ?

Le Romelu Lukaku de Metz aurait pu disputer ses premiers matchs officiels avec le Luxembourg dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026. À 16 ans, il a déjà porté le maillot luxembourgeois à trois reprises en match amical, mais n’a encore jamais été aligné lors d’une rencontre officielle. Un détail qui laisse la porte ouverte à un changement de sélection pour ce joueur formé au Luxembourg, né en Angleterre et d’origine camerounaise.

La liste de Jeff Strasser pour les matchs de qualification à venir face à l‘Irlande du Nord et la Slovaquie.👇🏻🦁 Anthony Moris est toujours là ! Brian Madjo n‘est PAS nominé parce qu‘il n‘est pas sûr de vouloir représenter le Luxembourg… pic.twitter.com/J22bmJsBPy — Luxembourg Football 🇱🇺 (@ActuFootLUX) August 28, 2025

Ce refus de jouer avec les Lions rouges laisse penser qu’il souhaiterait choisir une de ces deux autres nations, plus compétitives que la sélection du pauvre Jeff Strasser. Une réunion entre le clan du joueur et la fédération luxembourgeoise devait se tenir cet après-midi pour régler ce litige, d’après le Quotidien.

Trois pays pour le prix d’un, un vrai problème de riches.

