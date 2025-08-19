S’abonner au mag
  • International
  • Luxembourg

Un ancien de Ligue 1 nommé sélectionneur du Luxembourg

RFP
Un ancien de Ligue 1 nommé sélectionneur du Luxembourg

Le Marseille des sélections.

Un entraîneur qui devait se tailler en fin d’année avant de partir sur le champ entraîner en D3 allemande, un buteur enfin écarté après avoir été reconnu coupable pour violences sur son ex-compagnele Luxembourg va enfin pouvoir se tourner vers la suite.

Les Luxembourgeois ont trouvé un nouveau coach pour leur sélection en la personne de Jeff Strasser. L’ancien défenseur central aura comme mission de qualifier le Luxembourg à la Coupe du monde, dans un groupe relevé composé de l’Allemagne, la Slovaquie et l’Irlande du Nord.

Le comeback de Vincent Thill ?

Le quatrième joueur le plus capé du Luxembourg avec 93 sélections n’avait plus de club depuis le 4 mars dernier, après avoir été remercié par le FC Progrès Niederkorn. C’est désormais l’heure de voir l’ancien du FC Metz convoquer à nouveau Vincent Thill sous les couleurs luxembourgeoises.

On ne dit pas non.

L'ancien sélectionneur du Luxembourg retrouve un banc un jour après son départ

RFP

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !
Logo de l'équipe Olympique de Marseille
Et l'OM resta l'OM
  • Ligue 1
  • J1
  • Rennes-Marseille (1-0)
Et l'OM resta l'OM

Et l'OM resta l'OM

Et l'OM resta l'OM

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM a-t-il dit adieu au titre de champion de France ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
Réactions

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine