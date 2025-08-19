Un ancien de Ligue 1 nommé sélectionneur du Luxembourg

Le Marseille des sélections.

Un entraîneur qui devait se tailler en fin d’année avant de partir sur le champ entraîner en D3 allemande, un buteur enfin écarté après avoir été reconnu coupable pour violences sur son ex-compagne… le Luxembourg va enfin pouvoir se tourner vers la suite.

Les Luxembourgeois ont trouvé un nouveau coach pour leur sélection en la personne de Jeff Strasser. L’ancien défenseur central aura comme mission de qualifier le Luxembourg à la Coupe du monde, dans un groupe relevé composé de l’Allemagne, la Slovaquie et l’Irlande du Nord.

Wëllkomm Jeff🔴🦁 D'FLF kann annoncéieren dass de Jeff Strasser e Kontrakt ënnerschriwwen huet fir Nationaltrainer vun de Roude Léiwen ze ginn🖊https://t.co/fdMvSp978t — Fédération Luxembourgeoise de Football (@flf_lu) August 19, 2025

Le comeback de Vincent Thill ?

Le quatrième joueur le plus capé du Luxembourg avec 93 sélections n’avait plus de club depuis le 4 mars dernier, après avoir été remercié par le FC Progrès Niederkorn. C’est désormais l’heure de voir l’ancien du FC Metz convoquer à nouveau Vincent Thill sous les couleurs luxembourgeoises.

On ne dit pas non.

